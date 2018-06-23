«Флорида» под 15-м номером на драфте НХЛ выбрала россиянина Денисенко
ТАСС, 23 июня. Нападающий Григорий Денисенко выбран клубом «Флорида» под общим 15-м номером на драфте новичков Национальной хоккейной лиги (НХЛ), который проходит в Далласе.
ТАСС, 23 июня. Нападающий Григорий Денисенко выбран клубом «Флорида» под общим 15-м номером на драфте новичков Национальной хоккейной лиги (НХЛ), который проходит в Далласе.
Денисенко, которому 24 июня исполнится 18 лет, стал третьим российским хоккеистом, выбранным в первом раунде драфта 2018 года. Ранее под вторым номером «Каролиной» был выбран 18-летний Андрей Свечников, а под девятым номером клуб «Нью-Йорк Рейнджерс» выбрал Виталия Кравцова, признанного лучшим новичком Континентальной хоккейной лиги прошлого сезона.
Денисенко в минувшем сезоне выступал в Молодежной хоккейной лиге за «Локо», в составе команды став обладателем Кубка Харламова. Он провел 31 матч, в которых забросил девять шайб и отдал 13 результативных передач. В