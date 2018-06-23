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08:39 (мск), источник: ТАСС

Российский защитник Алексеев выбран «Вашингтоном» в первом раунде драфта НХЛ

ТАСС, 23 июня. Защитник Александр Алексеев выбран клубом «Вашингтон» под общим 31-м номером на драфте новичков Национальной хоккейной лиги (НХЛ), который проходит в Далласе.

Алексеев был выбран под заключительным номером первого раунда и стал четвертым российским хоккеистом, выбранным в первом раунде драфта 2018 года.

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Ранее под вторым номером «Каролиной» был выбран 18-летний Андрей Свечников, под девятым номером клуб «Нью-Йорк Рейнджерс» выбрал Виталия Кравцова, признанного лучшим новичком Континентальной хоккейной лиги прошлого сезона, под 15-м номером «Флорида» забрала с драфта форварда Григория Денисенко.

Алексеев в прошлом сезоне выступал в клубе юниорской Западной хоккейной лиги (WHL) «Ред Дир». Защитник сыграл 45 матчей в регулярном чемпионате и набрал 37 очков (7 шайб + 30 результативных передач), в плей-офф на счету россиянина 5 очков (2+3) в трех матчах.

«Вашингтон», в составе которого выступают россияне Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов, в прошедшем сезоне стал обладателем Кубка Стэнли. Овечкин был признан самым ценным игроком плей-офф.

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