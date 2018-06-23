Два русских вундеркинда — в топ-10 драфта НХЛ. Такого не было 14 лет

Источник: Sport24

Sport24 — о первом раунде драфта Национальной хоккейной лиги, в котором были выбраны сразу четыре россиянина.

Что произошло?

В ночь с пятницы на субботу по московскому времени в Далласе прошел первый раунд драфта НХЛ — одно из главных событий всего хоккейного межсезонья, в рамках которого клубы закрепляют за собой права на самых перспективных молодых хоккеистов со всей планеты.

В этом году к драфту НХЛ в России было приковано особое внимание — сразу несколько наших хоккеистов претендовали на ранний выбор. В итоге, все ожидания российских экспертов, журналистов и болельщиков оправдались — для россиян первый раунд стал лучшим за 14 лет.

Кого выбрали первым?

Увы, с первым номером драфта-2018 все было ясно очень давно. 18-летний шведский защитник Расмус Далин уже давно считается самым большим молодым талантом мира и «Баффало», который в этом году получил право открывать драфт не упустил возможность заполучить скандинава в свою команду.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BkWc_vVgXkA/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BkWc_vVgXkA/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Good looks in the blue & gold, @rasmusdahlinn. ??</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/buffalosabres/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Buffalo Sabres</a> (@buffalosabres) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-06-23T02:43:06+00:00">22 Июн 2018 в 7:43 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Далин — второй шведский хоккеист в истории, после Матса Сундина, выбранный под первым номером на драфте НХЛ. Специалисты, прежде всего, отмечают его удивительный игровой интеллект: Расмус смотрит на хоккей совсем не так, как его сверстники, и даже взрослые хоккеисты. Умение находить нестандартные ходы, крутая техника и характер бойца — вот качества, за которые Далина забрали под первым номером. Теперь «Сэйбрз» попробуют построить вокруг него сильную команду.

Я счастлив. Моя мечта сбылась. Рад, что «Баффало» выбрал меня. Я слышал много хорошего о местных болельщиках. С нетерпением жду возможности выхода на лёд. Расмус Далин, первый номер драфта НХЛ — 2018 (Русская версия официального сайта НХЛ)

Кто из россиян стал лучшим?

Здесь тоже обошлось без сенсаций. Во всевозможных преддрафтовых рейтингах российский нападающий Андрей Свечников шел сразу за Далином — эти прогнозы в итоге сбылись. «Каролина Харрикейнз» не упустила возможность заполучить лучшего крайнего нападающего мира своего возраста. Теперь Свечников в одном ряду с Евгением Малкиным, Алексеем Яшиным, Олегом Твердовским и Андреем Зюзиным — их в свое время тоже выбирали под вторым номером. Круче только Илья Ковальчук, Александр Овечкин и Наиль Якупов — их забирали первыми.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BkWKyAUF9h3/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:28.10185185185185% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BkWKyAUF9h3/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Coming to an arena near you. #TakeWarning</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/nhlcanes/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Carolina Hurricanes</a> (@nhlcanes) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-06-23T00:04:28+00:00">22 Июн 2018 в 5:04 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Кто такой Андрей Свечников? Этот парень родился в Барнауле, но его семья была изначально заточена на то, чтобы оба сына стали хоккеистами (старший брат Андрея Евгений — игрок системы «Детройт Ред Уингз»), для чего дважды переезжала — сначала в Московскую область, затем в Казань. С 2016 года Свечкников играет в Северной Америке — начинал он в USHL, в составе команды «Маскегон Ламберджек», а прошлый сезон провел в юниорской лиге Онтарио — в 52 матчах за «Барри Колтс» он набрал 83 очка и был признан лучшим новичком лиги.

«Кучеров в теле Овечкина», — эту характеристику, выданную Свечникову шведским скаутом Хоканом Андерссоном, теперь использует весь мир. Голевое чутье, «физика», креативность — для того, чтобы стать новой русской звездой в НХЛ у него есть все.

Я ждал этого момента два года с момента приезда в Северную Америку. Это лучший момент в моей жизни. Ощущения наилучшие, ведь сбылась моя мечта. Спасибо всем, кто помогал мне: семье, брату, агенту, друзьям. Волнения у меня особо даже не было, потому что я был почти уверен, что «Каролина» меня выберет. Роли — очень хороший, тёплый город. Я там очень приятно провёл время. Мне было очень легко и комфортно общаться с представителями клуба. В команде пока никого не знаю, но мне все сказали, что можно звонить по любым вопросам в любое время. Андрей Свечников, второй номер драфта НХЛ-2018 (Русская версия официального сайта НХЛ)

Кого еще из наших забрали в первом раунде?

Виталий Кравцов, нападающий

Форвард челябинского «Трактора» в России известен гораздо лучше, чем в Северной Америке. Кравцов так зажег в последнем розыгрыше Кубка Гагарина, что заставил называть себя едва ли не главным русским хоккейным вундеркиндом. Виталий классно катается (для воспитанников челябинского хоккея это не новость), хорош в завершении атак, при этом, умеет не обделен талантом диспетчера. Все эти качества оценили менеджеры и скауты «Нью-Йорк Рейнджерс» — именно этот клуб выбрал его под девятым номером.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BkWP8Kij9WG/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:62.5% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BkWP8Kij9WG/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Kravtsov in his new #NYR sweater! #NYRDraft ?⚪️?⚪️?</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/nyrangers/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> New York Rangers</a> (@nyrangers) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-06-23T00:49:01+00:00">22 Июн 2018 в 5:49 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Я не думал, что буду выбран так высоко, но сейчас оченьрад и счастлив. Одно название «Рейнджерс» говорит само за себя. Я смотрел за игрой Хенрика Лундквиста, ещё будучи ребёнком. До сих пор не могу поверить, что эта команда меня выбрала. Может быть, завтра проснусь и переосмыслю это. Когда произойдёт мой переезд в Нью-Йорк? После окончания контракта — точно. Ни деньги, ни что другое меня не остановят. Можно сказать, что мечта взяла своё. Из российских игроков в команде пока ни с кем лично не знаком, но с Павлом Бучневичем общие знакомые у нас есть. Виталий Кравцов, нападающий хоккейного клуба «Трактор» (Русская версия официального сайта НХЛ)

Георгий Денисенко, нападающий

Форварда системы ярославского «Локомотива», которого под 15-м номером выбрала «Флорида», называют одним из самых универсальных на нынешнем драфте. При не самых серьезных габаритах Денисенко обожает силовой хоккей, что не мешает ему оставаться нападающим забивным и способным отдать последний пас. Денисенко иногда сравнивают с Артемием Панариным, отмечая при этом характер Георгия — его игровая злость может стать важным аргументом в тот момент, когда придется выгрызать себе место в составе клуба НХЛ.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BkWWgdhD5I3/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BkWWgdhD5I3/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">With the 15th overall pick, the #FlaPanthers select Grigori Denisenko! Welcome to the family!</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/flapanthers/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Florida Panthers</a> (@flapanthers) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-06-23T01:46:24+00:00">22 Июн 2018 в 6:46 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Александр Алексеев, защитник

Защитника, который два последних сезона отыграл в Западной хоккейной лиги, под 31-м номером забрал лучший клуб минувшего сезона «Вашингтон Кэпиталз». Для болельщиков из России, которые не очень внимательно следили за прогнозами накануне драфта, такой выбор мог оказаться сюрпризом. На самом же деле эксперты предсказывали Алексееву первый раунд и не ошиблись. Хоккеисту из Санкт-Петербурга по степени таланта очень далеко до Расмуса Далина, но благодаря характеру и работоспособности он вполне способен в итоге добраться до сильнейшей лиги мира.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BkWffE9BpMQ/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BkWffE9BpMQ/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">With the 31st pick in the 2018 #NHLDraft, the Washington Capitals select defenseman Alexander Alexeyev! #CapsDraft #ALLCAPS</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/capitals/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Washington Capitals</a> (@capitals) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-06-23T03:04:51+00:00">22 Июн 2018 в 8:04 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.