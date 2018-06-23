Свечников — новый герой российского хоккея. Может стать звездой уровня Малкина

Источник: Советский спорт

Тезисно, в семи пунктах, делюсь наблюдениями об этом драфте.

1. Нападающий Андрей Свечников, как и ожидалось, попал под вторым номером в «Каролину». Нападающий «Трактора» Виталий Кравцов был выбран «Рейнджерс» под девятым номером. Форвард Григорий Денисенко из «Локомотива» ушел 15-м во «Флориду». И завершился первый раунд тем, что защитник Александр Алексеев оказался в «Вашингтоне».

2. Четыре россиянина в первом раунде — последний раз такое случалось в 2015 году, когда новые команды обрели защитник Иван Проворов («Филадельфия», № 7), форварды Денис Гурьянов («Даллас», № 12) и Евгений Свечников («Детройт», № 19), вратарь Илья Самсонов («Вашингтон», № 22). А до этого такое происходило в 2001 году, когда под первым номером в «Атланту» ушел Илья Ковальчук. Раз в 10 лет, это редкое событие.

3. Андрей Свечников — новый герой российского хоккея. Он должен вырасти в фигуру уровня Овечкина, Малкина, Кучерова, Панарина. Это очень заметный игрок, способный выступать за «Каролину» уже со следующего сезона. Запаситесь попкорном и наблюдайте, как он будет расти в звезду.

4. Виталий Кравцов сделал важное заявление в интервью со старшим корреспондентом NHL.com/ruСергеем Демидовым: «Через сезон я 100 процентов уезжаю из России. Ни деньги, ни что другое меня не остановят. Я хочу идти за своей мечтой. Мне в конце года будет 19 лет. В таком возрасте нужно гнаться за карьерой, а не за деньгами. Будет глупо, если я сделаю иначе». Вот почему этот юниор не был отправлен в СКА — хотя об этом уже все СМИ сообщили, как о свершившемся факте. За год молодой форвард не стал бы лидером в Питере, а потом бы все равно уехал. В такой ситуации Кравцов не нужен СКА, а в «Тракторе» он будет иметь больше игрового времени.

5. Денисенко тоже сказал, что хочет уехать через сезон. Но он имеет контракт в Ярославле до 2020 года. Зачем менеджменту «Локомотива» отпускать талантливого юниора? Интересно, как разрешится ситуация. И еще: Григорий заявил, что его любимые игроки — Артемий Панарин и Патрик Кейн: «Нравится воздушное катание Панарина, оба — игровики, люблю такой стиль. Приятно смотреть их хоккей, получаешь большое наслаждение». Сами понимаете, с кого Денисенко хочет брать пример.

6. Защитник Александр Алексеев потерял маму в январе. Потом еще травму руки получил, пропустив концовку регулярки. Год для него был ужасным. И вот — миг счастья, когда его выбрал «Вашингтон». «Я рассчитывал, что меня назовут в конце первого раунда, — рассказывает Алексеев. — Но когда команды начали проходить мимо меня, то подумал: «Ну ладно, тогда завтра». И тут «Вашингтон» меня выбирает, и просто груз с плеч свалился. Даже не знаю, как описать это счастье. Александр Овечкин уже поздравил: «Ждем тебя, не дождемся. Нам очень нужен такой большой и высокий защитник, чтобы всех устрашал».

7. Вообще только в первом раунде этого драфта были названы игроки из семи стран мира — 10 канадцев, по шесть шведов и американцев, четыре россиянина, по два чеха и финна, а также один немец. Это еще раз подчеркивает, что НХЛ — глобальная лига.

ДРАФТ-2018. ПЕРВЫЙ РАУНД

1. з Расмус Далин (Швеция) — «Баффало».

2. ф Андрей СВЕЧНИКОВ (Россия) — «Каролина».

3. ф Йеспери Котканиеми (Финляндия) — «Монреаль».

4. ф Брэйди Ткачук (США) — «Оттава».

5. ф Барретт Хэйтон (Канада) — «Аризона».

6. ф Филип Задина (Чехия) — «Детройт».

7. з Куинн Хьюз (США) — «Ванкувер».

8. з Адам Боквист (Швеция) — «Чикаго».

9. ф Виталий КРАВЦОВ (Россия) — «Рейнджерс».

10. з Эван Бушар (Канада) — «Эдмонтон».

11. ф Оливер Вальстром (США) — «Айлендерс».

…

15. ф Григорий ДЕНИСЕНКО (Россия) — «Флорида».

31. з Александр АЛЕКСЕЕВ (Россия) — «Вашингтон».