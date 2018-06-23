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13:09 (мск), источник: Чемпионат.com

9 россиян, выбранных в первой тройке первого раунда драфта НХЛ

Андрею Свечникову есть с кого брать пример.

Источник: AP 2018

В Далласе прошёл первый раунд церемонии драфта Национальной лиги. По его итогам в первую тройку попал один российский хоккеист — нападающий Андрей Свечников был выбрал клубом «Каролина Харрикейнз». Вспоминаем о всех российских хоккеистах, попадавших в тройку лучших на драфтах НХЛ.

н. Андрей Свечников (2018 год, № 2, «Каролина Харрикейнз»)

Жаль, что Андрей оказался в «Каролине». Очень уж хотелось понаблюдать за игрой братьев Свечниковых в «Детройте». Однако «красные крылья» выбирали под шестым номером, поэтому шансов заполучить Свечникова-младшего у команды из Города моторов практически не было. Что ж, желаем Андрею попасть в топ-6 форвардов «ураганов», раскрыться и показать себя во всей красе. Свечников — классный нападающий, который, при должном отношении к работе, обязательно добьётся больших высот.

н. Наиль Якупов (2012 год, № 1, «Эдмонтон Ойлерз»)

Якупов стал третьим российским хоккеистом, выбранным под первым номером на драфте НХЛ. Ранее такой почести удостаивались Илья Ковальчук и Александр Овечкин. Однако целиком раскрыться в НХЛ Якупов до сих пор не сумел. В «Эдмонтоне» от него давно отказались, в «Сент-Луисе» дела тоже не пошли. Прошлый сезон Наиль заканчивал в «Колорадо», получая скромные по меркам НХЛ деньги. Не исключено, что в следующем году мы увидим Наиля в КХЛ. Может, в России его дела пойду лучше?

н. Евгений Малкин (2004 год, № 2, «Питтсбург Пингвинз»)

Не зря «Питтсбург» обратил внимание на Евгения Малкина, выбрав центрального нападающего в 2004 году — лучшем для россиян за всю историю драфта НХЛ. Малкин, как и Кросби, — олицетворение нынешней команды из Пенсильвании. Евгений выиграл с «пингвинами» три кубка Стэнли, а история о том, как Малкин убегал в Северную Америку из Магнитогорска, до сих пор стоит перед глазами. Как видим, убегал россиянин не зря, целиком раскрыв свой талант в Северной Америке.

н. Александр Овечкин (2004 год, № 1, «Вашингтон Кэпиталз»)

Многие ли предполагали в 2004 году, что Александр Овечкин, выбранный «столичными» под первым номером, в дальнейшем станет легендой клуба? Таковые наверняка было немало, но и пессимистов хватало. Однако Овечкин всем всё доказал великолепной игрой, став капитаном команды и её лучшим снайпером. Наконец-то Овечкин добился главной мечты — завоевал вместе с «Кэпиталз» кубок Стэнли. В столице США Овечкин — настоящий русский герой. По нынешним временам такие слова звучат дико, но являются абсолютной правдой.

н. Александр Свитов (2001 год, № 3, «Тампа-Бэй Лайтнинг»)

Габаритный форвард Александр Свитов заинтересовал «Тампу» в 2001 году. Тогда для драфтованных россиян вообще всё складывалось успешно: первый — Ковальчук, третий — Свитов. Между ними затесался канадец Спецца. Однако удачной карьеру Свитова в НХЛ не назовёшь, всех своих основных достижений в хоккее центральный нападающий добился в России. Сейчас он является капитаном «Ак Барса», с которым в прошлом сезоне завоевал кубок Гагарина. Свитов продлил контракт с «барсами» ещё на сезон.

н. Илья Ковальчук (2001 год, № 1, «Атланта Трэшерз»)

Ковальчук — уникальный для России хоккеист. Именно Илья стал первым в стране игроком, выбранным под общим первым номером на драфте НХЛ. Выбрала форварда ныне несуществующая «Атланта», в которой Ковальчук был капитаном. Примечательно, что сейчас знаменитый хоккеист снова ищет работу в лучшей лиге мира, но уже в статусе неограниченно-свободного агента. Пока в карьере нападающего было две команды из НХЛ — «Атланта» и «Нью-Джерси». Интересно, кто станет третьим клубом, заполучившим Ковальчука?

з. Андрей Зюзин (1996 год, № 2, «Сан-Хосе Шаркс»)

В 1996 году «Сан-Хосе» остановил свой выбор на Андрее Зюзине. Первым номером драфта в тот год стал канадский защитник Крис Филлипс. В свою очередь Зюзин отыграл в составе «акул» два года, исколесив впоследствии едва ли не всю Северную Америку. Уроженец Уфы улетал за океан из родной команды, которую после окончания карьеры тренировал. Сейчас Зюзин живёт в Уфе, выступает в роли хоккейного эксперта и активно ищет работу.

з. Олег Твердовский (1994 год, № 2, «Анахайм Майти Дакс»)

Знаменитый российский защитник Олег Твердовский в 1994 году стал хоккеистом системы «Анахайма». Это сейчас «утки» предпочитают, по их же словам, не связываться с российскими игроками, а в то время выбирали их на драфте. Выше Твердовского выбрали только канадца Эда Жовановски. Интересно, что кубок Стэнли россиянин выиграл не с «Анахаймом», а с «Нью-Джерси» и «Каролиной». Так уж сложилась его хоккейная судьба.

н. Алексей Яшин (1992 год, № 2, «Оттава Сенаторз»)

В далёком 1992 году «Оттава» выбрала Алексея Яшина в первом раунде под вторым номером. Первым тогда ушёл чешский защитник Роман Гамрлик. В своём первом сезоне в НХЛ Яшин признан лучшим игроком «сенаторов», получав при этом наименьшую зарплату. Не удивительно, что впоследствии Алексей стал капитаном канадской команды. Капитан Россия — именно так Яшина называют на родине. Со сборной России он стал чемпионом мира 1993 года.

Павел Панышев

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