9 россиян, выбранных в первой тройке первого раунда драфта НХЛ
Андрею Свечникову есть с кого брать пример.
Андрею Свечникову есть с кого брать пример.
В Далласе прошёл первый раунд церемонии драфта Национальной лиги. По его итогам в первую тройку попал один российский хоккеист — нападающий Андрей Свечников был выбрал клубом «Каролина Харрикейнз». Вспоминаем о всех российских хоккеистах, попадавших в тройку лучших на драфтах НХЛ.
Жаль, что Андрей оказался в «Каролине». Очень уж хотелось понаблюдать за игрой братьев Свечниковых в «Детройте». Однако «красные крылья» выбирали под шестым номером, поэтому шансов заполучить
Якупов стал третьим российским хоккеистом, выбранным под первым номером на драфте НХЛ. Ранее такой почести удостаивались Илья Ковальчук и Александр Овечкин. Однако целиком раскрыться в НХЛ Якупов до сих пор не сумел. В «Эдмонтоне» от него давно отказались, в «Сент-Луисе» дела тоже не пошли. Прошлый сезон Наиль заканчивал в «Колорадо», получая скромные по меркам НХЛ деньги. Не исключено, что в следующем году мы увидим Наиля в КХЛ. Может, в России его дела пойду лучше?
Не зря «Питтсбург» обратил внимание на Евгения Малкина, выбрав центрального нападающего в 2004 году — лучшем для россиян за всю историю драфта НХЛ. Малкин, как и Кросби, — олицетворение нынешней команды из Пенсильвании. Евгений выиграл с «пингвинами» три кубка Стэнли, а история о том, как Малкин убегал в Северную Америку из Магнитогорска, до сих пор стоит перед глазами. Как видим, убегал россиянин не зря, целиком раскрыв свой талант в Северной Америке.
Многие ли предполагали в 2004 году, что Александр Овечкин, выбранный «столичными» под первым номером, в дальнейшем станет легендой клуба? Таковые наверняка было немало, но и пессимистов хватало. Однако Овечкин всем всё доказал великолепной игрой, став капитаном команды и её лучшим снайпером.
Габаритный форвард Александр Свитов заинтересовал «Тампу» в 2001 году. Тогда для драфтованных россиян вообще всё складывалось успешно: первый — Ковальчук, третий — Свитов. Между ними затесался канадец Спецца. Однако удачной карьеру Свитова в НХЛ не назовёшь, всех своих основных достижений в хоккее центральный нападающий добился в России. Сейчас он является капитаном «Ак Барса», с которым в прошлом сезоне завоевал кубок Гагарина. Свитов продлил контракт с «барсами» ещё на сезон.
Ковальчук — уникальный для России хоккеист. Именно Илья стал первым в стране игроком, выбранным под общим первым номером на драфте НХЛ. Выбрала форварда ныне несуществующая «Атланта», в которой Ковальчук был капитаном. Примечательно, что сейчас знаменитый хоккеист снова ищет работу в лучшей лиге мира, но уже в статусе
В 1996 году «Сан-Хосе» остановил свой выбор на Андрее Зюзине. Первым номером драфта в тот год стал канадский защитник Крис Филлипс. В свою очередь Зюзин отыграл в составе «акул» два года, исколесив впоследствии едва ли не всю Северную Америку. Уроженец Уфы улетал за океан из родной команды, которую после окончания карьеры тренировал. Сейчас Зюзин живёт в Уфе, выступает в роли хоккейного эксперта и активно ищет работу.
Знаменитый российский защитник Олег Твердовский в 1994 году стал хоккеистом системы «Анахайма». Это сейчас «утки» предпочитают, по их же словам, не связываться с российскими игроками, а в то время выбирали их на драфте. Выше Твердовского выбрали только канадца Эда Жовановски. Интересно, что кубок Стэнли россиянин выиграл не с «Анахаймом», а с «Нью-Джерси» и «Каролиной». Так уж сложилась его хоккейная судьба.
В далёком 1992 году «Оттава» выбрала Алексея Яшина в первом раунде под вторым номером. Первым тогда ушёл чешский защитник Роман Гамрлик. В своём первом сезоне в НХЛ Яшин признан лучшим игроком «сенаторов», получав при этом наименьшую зарплату. Не удивительно, что впоследствии Алексей стал капитаном канадской команды. Капитан Россия — именно так Яшина называют на родине. Со сборной России он стал чемпионом мира 1993 года.
Павел Панышев