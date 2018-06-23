Парень из Барнаула, который стал вторым на драфте НХЛ: Плохие качества? Я слишком хорош

Посмотрим, как сложится лагерь развития. Про место в команде мы ещё не говорили, для этого ещё слишком рано. Конечно, я хочу сразу закрепиться в команде и играть в топ-6. Но для этого надо хорошо поработать летом. Буду улучшать все компоненты: катание, бросок, технику.

Андрей Свечников, второй номер драфта НХЛ-2018 (Русская версия официального сайта НХЛ)