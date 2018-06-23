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13:42 (мск), источник: Sport24

Парень из Барнаула, который стал вторым на драфте НХЛ: Плохие качества? Я слишком хорош

Его сравнивают с Овечкиным и Кучеровым.

Источник: Sport24

Главные факты об Андрее Свечникове — новой русской хоккейной звезде.

  • Андрей Свечников родился в Барнауле. Алтай — не самый хоккейный регион России, но здесь начинали карьеру несколько известных игроков. Алексей Черепанов, Алексей Пепеляев, Иван Вишневский, Михаил Якубов — Алтайскому краю есть кем гордиться. Справедливости ради, стоит сказать, сто становление хоккеиста Андрея Свечникова в Казани, куда позже переехала его семья.
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  • Рост Свечникова — 188 сантиметров, вес — 87 килограммов. За достаточно внушительные для 18-летнего хоккеиста габариты, скорость и креативность на льду Свечников получил такую характеристику от шведского скаута «Детройта» Хокана Андерссона — «Кучеров в теле Овечкина». Лучше и не скажешь.
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  • Брат Андрея Свечникова Евгений уже попробовал свои силы в НХЛ — в составе «Детройта» в этом сезоне он сыграл 14 матчей и набрал 4 очка. Жене — 21 год, на драфте НХЛ он был выбран по 19-м номером и в его серьезных перспективах тоже никто не сомневается. В пятницу вечером Свечников-старший был в Далласе и поздравил брата с важным событием в карьере.
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  • В Северную Америку Свечников-младший перебрался в 2016 году. Покорение Запада он начал с USHL — главной юниорской хоккейной лиги США. В составе «Маскегон Ламберджек» он сыграл 48 игр, набрал 58 очков и обеспечил себе титул лучшего новичка лиги. Мощное начало.
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  • Дальше больше. Свечников переезжает в Юниорскую лигу Онтарио, оказывается в команде «Барри Колтс» и снова выдает очень результативный сезон. 52 матча, 83 балла и еще один титул лучшего новичка. Где-то мы все это уже видели.
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  • Вопрос «На кого из топ-игроков вы похожи?» обычно ставит Свечникова в тупик. Но если журналисты настаивают, Андрей отвечает: «Может быть на Евгения Кузнецова или Мариана Хоссу. Неплохой выбор.
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  • Главный тренер «Каролина Харрикейнз» Роб Бриндамор во время рукопожатия со Свечниковым на драфте НХЛ был лаконичен: «Поздравляю, добро пожаловать в Каролину!». Поздравить стоит и самих «Харрикейнз» — теперь в их системе есть один из самых талантливых крайних нападающих своего поколения.
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  • В Роли — город, где базируется «Каролина Харрикейнз» — Свечников отправится уже на следующей неделе, чтобы принять участие в лагере развития.
Посмотрим, как сложится лагерь развития. Про место в команде мы ещё не говорили, для этого ещё слишком рано. Конечно, я хочу сразу закрепиться в команде и играть в топ-6. Но для этого надо хорошо поработать летом. Буду улучшать все компоненты: катание, бросок, технику.
Андрей Свечников, второй номер драфта НХЛ-2018 (Русская версия официального сайта НХЛ)
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Блиц Андрея Свечникова для сайта НХЛ

— Какое место в вашей жизни занимают социальные сети?
— Я есть в инстаграме, но слишком много там не сижу. Потому что все время уделяю хоккею, который для меня на первом месте.

— Любимые компьютерные игры?
— Fortnite и Counter-strike.

— Любимое кино?
— «Никогда не сдавайся».

— Последний сериал, который произвел впечатление?
— «Мажор».

— Три любимых города мира?
— Майами, Нью-Йорк и Казань.

— Самое хорошее качество в себе?
— Доброта.

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— Самое плохое качество в себе?
— Таких нет. Я слишком хорош.

— Какой бы одной суперсилой вы обладали, если бы могли?
— Бросал бы паутиной, как Человек-Паук.

— Вы суеверный человек?
— Да. Есть хоккейные приметы, но рассказывать о них не буду.

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