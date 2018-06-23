Парень из Барнаула, который стал вторым на драфте НХЛ: Плохие качества? Я слишком хорош
Его сравнивают с Овечкиным и Кучеровым.
Его сравнивают с Овечкиным и Кучеровым.
Главные факты об Андрее Свечникове — новой русской хоккейной звезде.
Посмотрим, как сложится лагерь развития. Про место в команде мы ещё не говорили, для этого ещё слишком рано. Конечно, я хочу сразу закрепиться в команде и играть в топ-6. Но для этого надо хорошо поработать летом. Буду улучшать все компоненты: катание, бросок, технику.
— Какое место в вашей жизни занимают социальные сети?
— Я есть в инстаграме, но слишком много там не сижу. Потому что все время уделяю хоккею, который для меня на первом месте.
— Любимые компьютерные игры?
— Fortnite и
— Любимое кино?
— «Никогда не сдавайся».
— Последний сериал, который произвел впечатление?
— «Мажор».
— Три любимых города мира?
— Майами,
— Самое хорошее качество в себе?
— Доброта.
— Самое плохое качество в себе?
— Таких нет. Я слишком хорош.
— Какой бы одной суперсилой вы обладали, если бы могли?
— Бросал бы паутиной, как
— Вы суеверный человек?
— Да. Есть хоккейные приметы, но рассказывать о них не буду.