Новый русский в «Вашингтоне». Он потерял мать, вернулся в хоккей и получил респект от Овечкина
Мама бы им гордилась.
Мама бы им гордилась.
Январь 2018 года 18-летний Саша Алексеев не забудет никогда. Шел его второй сезон в составе «Ред Дир» — юниорской команды Западной хоккейной лиги Канады. Шел очень успешно. В скаутских рейтингах Алексеев всегда находился в числе 30 лучших игроков, а значит мог рассчитывать на первый раунд драфта.
Но 23 января Саша в спешном порядке покинул расположение команды на неопределенный срок и отправился в Россию. У молодого талантливого хоккеиста умерла мама. Дома он пробыл три недели. А затем нашел в себе силы и вернулся в хоккей. Ради нее.
Следом еще одна напасть — в начале марта россиянин повредил руку и выбыл из строя на шесть недель, пропустив старт
Алексеев — сильнейший защитник 1999 года рождения в России. По своему потенциалу он немного уступает старшим товарищам Проворову и Сергачеву, но в перспективе способен заиграть в одной из двух первых пар клуба НХЛ. В 18 лет он выделяется мощнейшими габаритами. Рост Александра — 191 см, вес — 89 кг. При этом, защитник он довольно скоростной к. У Саши отличное катание, мягкие руки, хорошие контроль шайбы и видение площадки. Из минусов — проблемы при игре «один в один», не мешало бы прибавить и в жесткости.
Родился Алексеев в
На драфте такие оценки почти подтвердились — из защитников WHL выше был выбран только канадец Тай Смит (под 17-м номером). Александр тоже ушел в первом раунде, но только 31-ым, и попал в «Вашингтон Кэпиталз».
Я, конечно, выдохнул, когда мое имя произнесли.
Все-такирассчитывал быть выбранным в первом раунде. Можно сказать, что у меня с плеч свалился большой груз. Я очень и очень счастлив. Здорово, что меня выбрала команда, в которой так много россиян. Когда я рос, то смотрел за Орловым, Кузнецовым и, конечно, Овечкиным.
Капитан «Вашингтона» следил за драфтом и порадовался, что в его команде в скором времени может появиться еще один русский.
— Овечкин сказал мне: «Ждем не дождемся! Нам нужен такой большой и высокий защитник, как ты, чтобы всех устрашать», — передал Алексеев слова обладателя Кубка Стэнли.
Вряд ли в ближайшие два года 18-летний защитник сможет закрепиться в составе «Кэпиталз». Следующий сезон он еще может провести в юниорской лиге, а дальше попробует пробиться в основу клуба НХЛ через АХЛ. Главная проблема юного защитника — травмы, травмы, травмы. Чтобы быть готовым играть по 80 матчей в лучшей лиге мира, нужна суперподготовка.
Но об этом Саша будет думать потом. Сейчас есть повод для празднования — его выбрал
Думаю, я заслужил то, что меня выбрали, тем, через что я прошел. Мама бы мной гордилась. Уверен, что сейчас она смотрит на меня с небес и радуется. Поэтому и я очень рад.
Дарья Тубольцева