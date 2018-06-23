«Вашингтон» обменял Орпика и Грубауэра в Колорадо

«Вашингтон» обменял голкипера Филиппа Грубауэра и защитника Брукса Орпика в «Колорадо». За это «столичные» получили выбор во втором раунде (№ 47) драфта-2018.

26-летний Грубауэр является ограниченно свободным агентом. В 35 матчах минувшего сезона он одержал 15 побед и пропускал в среднем по 2,35 гола, отразил 92,3% бросков и провел три матча «на ноль».

37-летний Орпик в 81 матче минувшего регулярного сезона сделал десять передач, а в плей-офф забросил свою первую шайбу с 26 февраля 2016 года. У него остался один год пятилетнего контракта.