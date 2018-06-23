«Вашингтон» обменял Орпика и Грубауэра в Колорадо
За вратаря и защитника «Вашингтон» получил выбор во втором раунде драфта-2018.
За вратаря и защитника «Вашингтон» получил выбор во втором раунде драфта-2018.
«Вашингтон» обменял голкипера Филиппа Грубауэра и защитника Брукса Орпика в «Колорадо». За это «столичные» получили выбор во втором раунде (№ 47) драфта-2018.
26-летний Грубауэр является ограниченно свободным агентом. В 35 матчах минувшего сезона он одержал 15 побед и пропускал в среднем по 2,35 гола, отразил 92,3% бросков и провел три матча «на ноль».
37-летний Орпик в 81 матче минувшего регулярного сезона сделал десять передач, а в
Напомним, «Вашингтон» впервые в своей истории стал обладателем Кубка Стэнли.