Илья Ковальчук подписал контракт с клубом НХЛ «Лос-Анджелес»

Источник: РИА "Новости"

Соглашение между игроком и клубом будет рассчитано на три года. Как сообщает журналист Sportsnet Эллиот Фридман, Ковальчук будет зарабатывать $6,25 млн в год.

«Мы очень рады, что Илья Ковальчук присоединился к нашей организации, — прокомментировал вице-президент и генеральный менеджер клуба Роб Блейк. — Он добавит нашей команде мастерства и результативности вместе с желанием побеждать. До 1 июля мы не будем больше давать комментарии по этому поводу».

Ковальчуку 15 апреля исполнилось 35 лет. По правилам НХЛ, с 1 июля он будет исключен из списка добровольно завершивших карьеру, станет неограниченно свободным агентом и сможет подписать контракт с любым клубом лиги. До исполнения 35 лет он мог заключить соглашение только с «Нью-Джерси», которому принадлежали права на игрока, а для подписания контракта с любой другой командой лиги ему нужно было одобрение всех остальных клубов НХЛ.

Ковальчук выступал в НХЛ с 2001 по 2013 год, он играл за «Атланту» (был выбран под первым номером на драфте 2001 года, 2001−2010) и «Нью-Джерси» (2010−2013). Всего в регулярных чемпионатах НХЛ он провел 816 матчей, забросил 417 шайб и отдал 399 голевых передач, в розыгрышах Кубка Стэнли в его активе 32 игры (11 шайб и 16 передач). В сезоне-2003/04 Ковальчук завоевал «Морис Ришар Трофи», став лучшим снайпером сезона в НХЛ (41 шайба в 81 игре). Трижды российский форвард получал приглашение на Матч всех звезд НХЛ (2004, 2008, 2009), в 2012 году он был включен в символическую пятерку по итогам сезона.

В сезоне-2011/12 Ковальчук в составе «Нью-Джерси» дошел до финала Кубка Стэнли, где его команда проиграла «Лос-Анджелесу» со счетом 2−4 в серии.

В розыгрыше плей-офф в тот сезон Ковальчук стал лучшим снайпером, забросив восемь шайб, наряду с Дастином Брауном, Анже Копитаром (оба — «Лос-Анджелес»), Клодом Жиру («Филадельфия») и Заком Паризе («Нью-Джерси»), также россиянин набрал 19 очков (8+11), уступив по этому показателю только Брауну и Копитару (оба — 20 очков).

Карьера в КХЛ и на международном уровне

Ковальчук начал свою карьеру в московском «Спартаке» (1999−2001), в сезоне-2004/05 он играл за казанский «Ак Барс», а в сезоне-2005/06 — за подмосковный «Химик». В 2013 году нападающий перешел в клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА, за который он играл во время локаута в НХЛ в сезоне-2012/13. Ковальчук в составе СКА стал двукратным обладателем Кубка Гагарина (2015, 2017). В прошедшем сезоне он в 53 матчах в регулярном чемпионате КХЛ забросил 31 шайбу, став лучшим снайпером сезона, также он отдал 32 результативные передачи.