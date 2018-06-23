Илья Ковальчук подписал контракт с клубом НХЛ «Лос-Анджелес»
ТАСС, 23 июня. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Лос-Анджелес» объявил о подписании контракта с российским нападающим Ильей Ковальчуком. Об этом сообщает
ТАСС, 23 июня. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Лос-Анджелес» объявил о подписании контракта с российским нападающим Ильей Ковальчуком. Об этом сообщает
Соглашение между игроком и клубом будет рассчитано на три года. Как сообщает журналист Sportsnet Эллиот Фридман, Ковальчук будет зарабатывать $6,25 млн в год.
«Мы очень рады, что Илья Ковальчук присоединился к нашей организации, — прокомментировал
Ковальчуку 15 апреля исполнилось 35 лет. По правилам НХЛ, с 1 июля он будет исключен из списка добровольно завершивших карьеру, станет неограниченно свободным агентом и сможет подписать контракт с любым клубом лиги. До исполнения 35 лет он мог заключить соглашение только с «Нью-Джерси», которому принадлежали права на игрока, а для подписания контракта с любой другой командой лиги ему нужно было одобрение всех остальных клубов НХЛ.
Ковальчук выступал в НХЛ с 2001 по 2013 год, он играл за «Атланту» (был выбран под первым номером на драфте 2001 года, 2001−2010) и «Нью-Джерси» (2010−2013). Всего в регулярных чемпионатах НХЛ он провел 816 матчей, забросил 417 шайб и отдал 399 голевых передач, в розыгрышах Кубка Стэнли в его активе 32 игры (11 шайб и 16 передач). В сезоне-2003/04 Ковальчук завоевал «Морис Ришар Трофи», став лучшим снайпером сезона в НХЛ (41 шайба в 81 игре). Трижды российский форвард получал приглашение на Матч всех звезд НХЛ (2004, 2008, 2009), в 2012 году он был включен в символическую пятерку по итогам сезона.
В розыгрыше
Ковальчук начал свою карьеру в московском «Спартаке» (1999−2001), в сезоне-2004/05 он играл за казанский «Ак Барс», а в сезоне-2005/06 — за подмосковный «Химик». В 2013 году нападающий перешел в клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА, за который он играл во время локаута в НХЛ в сезоне-2012/13. Ковальчук в составе СКА стал двукратным обладателем Кубка Гагарина (2015, 2017). В прошедшем сезоне он в 53 матчах в регулярном чемпионате КХЛ забросил 31 шайбу, став лучшим снайпером сезона, также он отдал 32 результативные передачи.
В составе сборной России он стал олимпийским чемпионом (2018) и двукратным чемпионом мира (2008, 2009). В 2009 году он был признан лучшим игроком чемпионата мира. Также Ковальчук стал лучшим игроком олимпийского хоккейного турнира в текущем году.