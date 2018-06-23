Ковальчук — король! Российский форвард подписал контракт с «Лос-Анджелесом»
«Кингз» объявили о подписании трехлетнего соглашения с нападающим СКА Ильей Ковальчуком.
«Кингз» объявили о подписании трехлетнего соглашения с нападающим СКА Ильей Ковальчуком.
КТО ПРЕТЕНДОВАЛ НА КОВАЛЬЧУКА?
И
Вчера в деле остались лишь четыре клуба — «Вегас», «Сан-Хосе», «Бостон» и «Лос-Анджелес». И после встречи агента Ильи Пи Джей Бэрри со всеми сторонами было принято окончательное решение — Ковальчук едет в «Кингз».
КАКИЕ БЫЛИ УСЛОВИЯ КОНТРАКТА?
Не все верили, что россиянин в 35 лет, после пяти сезонов в КХЛ сможет выбить за океаном серьезный контракт. Зря — имя Ковальчука еще работает в НХЛ и принесло владельцу хорошие условия соглашения.
Как сообщает инсайдер Боб Маккензи, Ковальчук заработает за каждый сезон в «Лос-Анджелес» 6,25 миллионов долларов — такой же контракт (тоже трехлетний) год назад подписал другой
ЗАЧЕМ КОВАЛЬЧУКУ «ЛОС-АНДЖЕЛЕС»?
Почему «Кингз»? Очевидно, что помимо финансов, Илья искал вариант с американским клубом из большой агломерации, который имеет хорошие или хотя бы неплохие шансы побороться за Кубок Стэнли. «Рейнджерс» со своей перестройкой из числа претендентов на трофей в следующем сезоне явно выбыли.
ЗАЧЕМ КОВАЛЬЧУК «ЛОС-АНДЖЕЛЕСУ»?
Команда очевидным образом страдает он недостатка снайперов, особенно на флангах — в последней регулярке больше двадцати шайб забросили только три форварда — Анже Копитар, Тайлер Тоффоли и Дастин Браун — и никто из них не играет на левом краю, как россиянин.