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20:19 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Ковальчук — король! Российский форвард подписал контракт с «Лос-Анджелесом»

«Кингз» объявили о подписании трехлетнего соглашения с нападающим СКА Ильей Ковальчуком.

Источник: Спорт-Экспресс

КТО ПРЕТЕНДОВАЛ НА КОВАЛЬЧУКА?

И все-таки «Лос-Анджелес». Пул претендентов на Илью Ковальчука уменьшался с каждым днем, постепенно откидывая менее подходящих кандидатов, включая предыдущего фаворита гонки — «Рейнджерс».

Вчера в деле остались лишь четыре клуба — «Вегас», «Сан-Хосе», «Бостон» и «Лос-Анджелес». И после встречи агента Ильи Пи Джей Бэрри со всеми сторонами было принято окончательное решение — Ковальчук едет в «Кингз».

КАКИЕ БЫЛИ УСЛОВИЯ КОНТРАКТА?

Не все верили, что россиянин в 35 лет, после пяти сезонов в КХЛ сможет выбить за океаном серьезный контракт. Зря — имя Ковальчука еще работает в НХЛ и принесло владельцу хорошие условия соглашения.

Как сообщает инсайдер Боб Маккензи, Ковальчук заработает за каждый сезон в «Лос-Анджелес» 6,25 миллионов долларов — такой же контракт (тоже трехлетний) год назад подписал другой вингер-ветеран Патрик Марло с «Торонто».

ЗАЧЕМ КОВАЛЬЧУКУ «ЛОС-АНДЖЕЛЕС»?

Почему «Кингз»? Очевидно, что помимо финансов, Илья искал вариант с американским клубом из большой агломерации, который имеет хорошие или хотя бы неплохие шансы побороться за Кубок Стэнли. «Рейнджерс» со своей перестройкой из числа претендентов на трофей в следующем сезоне явно выбыли.

ЗАЧЕМ КОВАЛЬЧУК «ЛОС-АНДЖЕЛЕСУ»?

Команда очевидным образом страдает он недостатка снайперов, особенно на флангах — в последней регулярке больше двадцати шайб забросили только три форварда — Анже Копитар, Тайлер Тоффоли и Дастин Браун — и никто из них не играет на левом краю, как россиянин.

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