Ковальчук заработает $ 18,75 млн по трёхлетнему контракту с «Лос-Анджелесом»
Российский нападающий Илья Ковальчук подписал трёхлетнее соглашение с клубом НХЛ «Лос-Анджелес Кингз».
Российский нападающий Илья Ковальчук подписал трёхлетнее соглашение с клубом НХЛ «Лос-Анджелес Кингз».
По информации североамериканских СМИ, 35-летний нападающий подписал контракт на сумму $ 6,25 млн в год. Таким образом, за общий срок соглашения с «королями» Ковальчук заработает $ 18,75 млн.
Напомним, после вылета СКА из