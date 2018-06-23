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20:23 (мск), источник: Чемпионат.com

Ковальчук заработает $ 18,75 млн по трёхлетнему контракту с «Лос-Анджелесом»

Российский нападающий Илья Ковальчук подписал трёхлетнее соглашение с клубом НХЛ «Лос-Анджелес Кингз».

Источник: РИА "Новости"

По информации североамериканских СМИ, 35-летний нападающий подписал контракт на сумму $ 6,25 млн в год. Таким образом, за общий срок соглашения с «королями» Ковальчук заработает $ 18,75 млн.

Напомним, после вылета СКА из плей-офф в минувшем сезоне Ковальчук сообщил о намерении вновь попробовать силы в Северной Америке, собираясь провести там ближайшие два-три года. В середине апреля Илья стал неограниченно свободным агентом в НХЛ, перестав входить в список добровольно завершивших карьеру.

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