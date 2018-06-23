Король КХЛ Илья Ковальчук стал «королем» в НХЛ, перейдя в «Лос-Анджелес»

Источник: Советский спорт

Ковальчук еще год назад объявил о том, что возвращается в НХЛ. И это не было каким-то секретом. Пресса его уверенно сосватала в «Рейнджерс», над чем Илья только посмеивался. И говорил мне в интервью, что команду как неограниченно свободный агент еще не выбрал. А приоритет отдаст клубу из большого города — у него четверо детей, все ходят в разные секции. И любимая приговорка Кови, когда он еще играл в «Атланте»: «Мне тут нравится, я солнышко люблю».

На самого ценного хоккеиста Олимпиады претендовал ряд клубов, включая «Бостон», «Сент-Луис»… Ковальчук недавно выкладывал в инстаграме, как с супругой Николь летал в Калифорнию. И вот «Лос-Анджелес» во второй день драфта объявил, что подписал Кови на три года. Как сообщают инсайдеры, сумма сделки составит $6,25 млн за сезон.

Интересно, что «Лос-Анджелес» еще в 2010 году мог выменять Ковальчука. «Атланта» хотела получить капитана Дастина Брауна, защитника Джека Джонсона, а также Уэйна Симмондса. Но «Кингз» на сделку не пошли, сами совершили несколько трейдов — и завоевали два Кубка Стэнли (в 2012 и 2014 годах).

А в финале-2012 играл «Нью-Джерси» как раз с Ковальчуком, и «дьяволы» уступили в шести матчах. Причем Илья выходил с больной спиной, на уколах.

Я позвонил маме Ковальчука, и вот что мне рассказала Любовь Николаевна:

«Вы знаете, я даже не была уверена, что Илья выберет «Лос-Анджелес». Могла это только предполагать из наших разговоров с сыном, — говорит мама Ковальчука. — Но я рада, все получилось хорошо. И согласна с тем, что нужен большой город. Один мой внук занимается футболом, другой — хоккеем, старшая внучка ходит на художественную гимнастику и музыку.

Илья не держал информацию в секрете. А просто говорил: «Когда подпишу, тогда объявлю». Трудно ли вернуться в 35 лет в НХЛ? Сын через это уже проходил, он быстро войдет в колею. Вот новичкам может быть трудно. И знаете, как говорят: «Не знать и забыть — это разные вещи».