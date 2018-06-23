Король КХЛ Илья Ковальчук стал «королем» в НХЛ, перейдя в «Лос-Анджелес»
Главным событием дня стала новость о том, что форвард Илья Ковальчук подписал трехлетний контракт с «Лос-Анджелес Кингз».
Главным событием дня стала новость о том, что форвард Илья Ковальчук подписал трехлетний контракт с «Лос-Анджелес Кингз».
Ковальчук еще год назад объявил о том, что возвращается в НХЛ. И это не было
На самого ценного хоккеиста Олимпиады претендовал ряд клубов, включая «Бостон», «Сент-Луис»… Ковальчук недавно выкладывал в инстаграме, как с супругой Николь летал в Калифорнию. И вот «Лос-Анджелес» во второй день драфта объявил, что подписал Кови на три года. Как сообщают инсайдеры, сумма сделки составит $6,25 млн за сезон.
А в финале-2012 играл «Нью-Джерси» как раз с Ковальчуком, и «дьяволы» уступили в шести матчах. Причем Илья выходил с больной спиной, на уколах.
Я позвонил маме Ковальчука, и вот что мне рассказала Любовь Николаевна:
«Вы знаете, я даже не была уверена, что Илья выберет «Лос-Анджелес». Могла это только предполагать из наших разговоров с сыном, — говорит мама Ковальчука. — Но я рада, все получилось хорошо. И согласна с тем, что нужен большой город. Один мой внук занимается футболом, другой — хоккеем, старшая внучка ходит на художественную гимнастику и музыку.
Илья не держал информацию в секрете. А просто говорил: «Когда подпишу, тогда объявлю». Трудно ли вернуться в 35 лет в НХЛ? Сын через это уже проходил, он быстро войдет в колею. Вот новичкам может быть трудно. И знаете, как говорят: «Не знать и забыть — это разные вещи».
Илья уже готовится в Америке к сезону, работает с тренером. Может, появится в России в августе, но пока не уверена… Как он выбирал клуб? Честно скажу, ничего не подсказывала. Это личное дело сына. Я принимаю любое его решение. И то, что произошло, мне нравится.