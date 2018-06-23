ЛеБрюн: Ковальчук хотел контракт на три года, только «Кингз» на это согласились
Известный обозреватель канадского телеканала TSN Пьер ЛеБрюн прокомментировал подписание контракта нападающего Ильи Ковальчука с «Лос-Анджелес Кингз».
Известный обозреватель канадского телеканала TSN Пьер ЛеБрюн прокомментировал подписание контракта нападающего Ильи Ковальчука с «Лос-Анджелес Кингз».
«Претендентов на Ковальчука было четыре — “Бостон”, “Лос-Анджелес”, “Вегас” и “Сан-Хосе”, агент игрока Джей Пи Бэрри встречался с представителями всех. “Бостон” очень хотел Илью, но не был согласен дать трёхлетний контракт. После того, как “короли” на это согласились, остальные варианты, по сути, не рассматривались», — отметил ЛеБрюн.
По информации североамериканских СМИ, 35-летний нападающий подписал контракт на сумму $ 6,25 млн в год. Таким образом, за общий срок соглашения с «королями» Ковальчук заработает $ 18,75 млн.