ЛеБрюн: Ковальчук хотел контракт на три года, только «Кингз» на это согласились

«Претендентов на Ковальчука было четыре — “Бостон”, “Лос-Анджелес”, “Вегас” и “Сан-Хосе”, агент игрока Джей Пи Бэрри встречался с представителями всех. “Бостон” очень хотел Илью, но не был согласен дать трёхлетний контракт. После того, как “короли” на это согласились, остальные варианты, по сути, не рассматривались», — отметил ЛеБрюн.