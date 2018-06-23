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21:30 (мск), источник: Чемпионат.com

Джон Таварес проведёт переговоры с пятью клубами НХЛ

Нападающий Джон Таварес проинформировал «Нью-Йорк Айлендерс», что проведёт переговоры с пятью клубами Национальной хоккейной лиги, информирует издание The Fourth Period.

Источник: AP 2018

1 июля 27-летний Таварес может получить статус неограниченно свободного агента. Он был выбран «Айлендерс» под первым номером на драфте 2009 года, провёл в НХЛ 669 игр, набрав 621 (272+349) очко. С сезона-2013/14 он капитан команды.

Сообщается, что «Айлендерс» может предложить Таваресу восьмилетний контракт, другие — семилетний. В четверг тренером клуба был назначен Барри Тротц, уволившийся из «Вашингтон Кэпиталз» тремя днями ранее. В минувшем сезоне он привёл «Кэпиталз» к победе в розыгрыше Кубка Стэнли.

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