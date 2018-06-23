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21:57 (мск), источник: ТАСС

Агент: «Лос-Анджелес» был приоритетом в переговорах Ковальчука с клубами НХЛ

МОСКВА, 23 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Вариант с переходом в «Лос-Анджелес» был приоритетным для нападающего Ильи Ковальчука при переговорах с клубами Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом ТАСС сообщил агент игрока Джей Пи Бэрри.

В субботу «Лос-Анджелес» объявил о договоренности с Ковальчуком о подписании трехлетнего контракта. Ранее североамериканские СМИ сообщали, что игрок также рассматривал варианты с переходом, в частности, в «Бостон», «Сан-Хосе», «Вегас», «Сент-Луис».

«Илья побывал в Лос-Анджелесе и нашел хороший контакт, который предложили Люк Робитайл (президент “Лос-Анджелеса”) и Роб Блейк (вице-президент и генеральный менеджер). “Лос- Анджелес” — это отличная команда, которая имеет шанс на победу в Кубке Стэнли. “Лос-Анджелес” был его приоритетным выбором в переговорах», — сказал Бэрри.

По правилам НХЛ, с 1 июля 35-летний Ковальчук будет исключен из списка добровольно завершивших карьеру, станет неограниченно свободным агентом и сможет подписать контракт с любым клубом лиги. Ранее форвард выступал в Континентальной хоккейной лиге за СКА, куда он перешел в 2013 году из «Нью-Джерси», объявив о завершении карьеры в НХЛ.

«Лос-Анджелес» является двукратным обладателем Кубка Стэнли (2012, 2014). В 2012 году хоккеисты «Кингз» в финале обыграли «Нью-Джерси», в составе которого выступал Ковальчук.

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