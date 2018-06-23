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23:16 (мск), источник: Чемпионат.com

«Аризона» впервые в истории НХЛ выбрала на драфте британского хоккеиста

Клуб «Аризона Койотс» на драфте Национальной хоккейной лиги в седьмом раунде под общим 189-м номером выбрал британца Лиама Кирка.

Он стал первым в истории британским хоккеистом, прошедшим хоккейную систему родной страны и задрафтованным в НХЛ. В минувшем сезоне Лиам выступал в местной лиге EIHL за «Шеффилд Стилерз». В 52 матчах он записал на свой счёт 16 (9+7) результативных баллов. Также Кирк регулярно вызывается в сборную Великобритании.

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