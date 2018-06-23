Что ждет Ковальчука в «Лос-Анджелесе»? И может ли он выиграть Кубок Стэнли?
Илья Ковальчук подписал трехлетний контракт с «Лос-Анджелесом» на общую сумму в 18,75 миллиона долларов.
Илья Ковальчук подписал трехлетний контракт с «Лос-Анджелесом» на общую сумму в 18,75 миллиона долларов.
КОНКУРЕНТЫ
К выбору нового клуба НХЛ Ковальчук подошел максимально ответственно и рассудительно. Илье уже 35. Играть на высшем уровне ему осталось не так много времени, что автоматически уменьшает шансы на победу в Кубке Стэнли. Как реальные, так и математические. Почему «Лос-Анджелес»?
Клуб из Калифорнии уже давно не пестрит звездными снайперами, что позволяет Илье рассчитывать на только не место в топ-6 форвардов команды, но и на попадание в первую линию атаки. Среди реальных конкурентов на левом фланге лишь двое — Таннер Пирсон и Алекс Иафалло.
25-летний Пирсон пока не набирал за «Лос-Анджелес» больше 44 очков за сезон, а Иафалло в прошлом году только дебютировал в НХЛ и пока не отличается стабильностью. Ковальчуку вполне по силам потеснить каждого из них и занять место в лидирующей тройке «Королей».
ПАРТНЕРЫ
В случае попадания в стартовое звено «Лос-Анджелеса», Ковальчук будет выходить на лед вместе с одним из лучших разносторонних центрфорвардов НХЛ, двукратным обладателем «Селки Трофи» Анже Копитаром. Что, безусловно, позволит Илье уделять полное внимание атаке и частично разгрузит его от выполнения черновой работы. По универсализму Копитар
На правом краю партнером Ильи, скорее всего, станет Дастин Браун. Еще один нападающий, способный не только протащить шайбу и доставить ее на пятак, но и отработать в обороне. Таким образом, Ковальчук получит в «Лос-Анджелесе» двух отличных подносчиков снарядов, не жадных до шайбы и способных подстраховать в любой момент. При игре в большинстве Илья появится еще один бонус — один из лучших защитников НХЛ Дрю Даути.
ПРЕТЕНДЕНТЫ
В чем еще плюсы перехода Ильи в стан «Королей»? Большое игровое время — особенно на первых порах. Даже несмотря на опыт, Ковальчуку понадобится вновь адаптироваться к НХЛ и освоиться в хоккее на маленьких североамериканских площадках. Здесь у россиянина появится больше возможностей для фирменного броска при минимальном количестве лишнего движения и бесполезной возни в углах.
В том же «Бостоне», «Вегасе» и «Сан-Хосе», которые интересовались Ковальчуком, большинства этих плюсов Илья был бы лишен. В каждой из этих команд есть готовая
ШАНСЫ
С точки зрения индивидуальных перспектив россиянин выбрал практически идеальный вариант, но реально ли «Королям» уже в следующем сезоне претендовать на победу в Кубке Стэнли? Едва ли. По итогам минувшего сезона «Лос-Анджелес» пропустил меньше всех шайб на «Западе» (203). Зато с забитыми голами у калифорнийцев нередко возникали серьезные проблемы. Да и в серии
Конечно, Ковальчук придаст мощи атаки «Королей». Но будет ли этого достаточно для реальной борьбы за главный трофей НХЛ? И сможет ли 35-летний россиянин стабильно набирать очки на протяжении длительного заокеанского сезона? Это не КХЛ и СКА, где уровень остальных команд значительно ниже. У россиянина появится совсем другая задача — бесперебойно тащить наверх крепкого середняка североамериканской лиги.
В будущем шанс побороться за Кубок Стэнли у «Лос-Анджелеса» все же есть. Но лишь в том случае, если калифорнийцы усилят линию атаки. На данный момент нападение конкурентов на «Западе» выглядит гораздо мощней. Тем же «Виннипегу» или «Нэшвиллу» «Кингз» уступают в этом смысле очень много.
ИТОГИ
Кто же выиграл от этой сделки — боссы «Кингз» или российский форвард? И окажется ли вообще этот переход удачным? Восемь лет назад «Короли» уже хотели подписать Ковальчука и готовы были предложить ему увесистый контракт, но тогда их обхитрил матерый лис Лу Ламорелло, склонивший игрока к соглашению с «Нью-Джерси».
Теперь Илья все же будет зажигать за «Королей» и постарается сделать все для того, чтобы войти в «Тройной золотой клуб» вслед за своим партнером по СКА Павлом Дацюком. Времени для исполнения еще одной мечты у россиянина достаточно. Кто знает, может «Лос-Анджелесу», который дважды в этом десятилетии выигрывал Кубок Стэнли,