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23:19 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Что ждет Ковальчука в «Лос-Анджелесе»? И может ли он выиграть Кубок Стэнли?

Илья Ковальчук подписал трехлетний контракт с «Лос-Анджелесом» на общую сумму в 18,75 миллиона долларов.

Источник: Спорт-Экспресс

КОНКУРЕНТЫ

К выбору нового клуба НХЛ Ковальчук подошел максимально ответственно и рассудительно. Илье уже 35. Играть на высшем уровне ему осталось не так много времени, что автоматически уменьшает шансы на победу в Кубке Стэнли. Как реальные, так и математические. Почему «Лос-Анджелес»?

Клуб из Калифорнии уже давно не пестрит звездными снайперами, что позволяет Илье рассчитывать на только не место в топ-6 форвардов команды, но и на попадание в первую линию атаки. Среди реальных конкурентов на левом фланге лишь двое — Таннер Пирсон и Алекс Иафалло.

25-летний Пирсон пока не набирал за «Лос-Анджелес» больше 44 очков за сезон, а Иафалло в прошлом году только дебютировал в НХЛ и пока не отличается стабильностью. Ковальчуку вполне по силам потеснить каждого из них и занять место в лидирующей тройке «Королей».

ПАРТНЕРЫ

В случае попадания в стартовое звено «Лос-Анджелеса», Ковальчук будет выходить на лед вместе с одним из лучших разносторонних центрфорвардов НХЛ, двукратным обладателем «Селки Трофи» Анже Копитаром. Что, безусловно, позволит Илье уделять полное внимание атаке и частично разгрузит его от выполнения черновой работы. По универсализму Копитар чем-то напоминает Павла Дацюка, с которым у Ковальчука в СКА в плане взаимопонимания не было никаких проблем.

На правом краю партнером Ильи, скорее всего, станет Дастин Браун. Еще один нападающий, способный не только протащить шайбу и доставить ее на пятак, но и отработать в обороне. Таким образом, Ковальчук получит в «Лос-Анджелесе» двух отличных подносчиков снарядов, не жадных до шайбы и способных подстраховать в любой момент. При игре в большинстве Илья появится еще один бонус — один из лучших защитников НХЛ Дрю Даути.

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ПРЕТЕНДЕНТЫ

В чем еще плюсы перехода Ильи в стан «Королей»? Большое игровое время — особенно на первых порах. Даже несмотря на опыт, Ковальчуку понадобится вновь адаптироваться к НХЛ и освоиться в хоккее на маленьких североамериканских площадках. Здесь у россиянина появится больше возможностей для фирменного броска при минимальном количестве лишнего движения и бесполезной возни в углах.

В том же «Бостоне», «Вегасе» и «Сан-Хосе», которые интересовались Ковальчуком, большинства этих плюсов Илья был бы лишен. В каждой из этих команд есть готовая тройка-лидер («Брюинз» и «Голден Найтс») либо более высокая конкуренция на флангах («Шаркс»). Да и остальные претенденты на Ковальчука, по информации заокеанских журналистов, были не готовы предложить ему такой длинный (три года) контракт.

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ШАНСЫ

С точки зрения индивидуальных перспектив россиянин выбрал практически идеальный вариант, но реально ли «Королям» уже в следующем сезоне претендовать на победу в Кубке Стэнли? Едва ли. По итогам минувшего сезона «Лос-Анджелес» пропустил меньше всех шайб на «Западе» (203). Зато с забитыми голами у калифорнийцев нередко возникали серьезные проблемы. Да и в серии плей-офф команда Джона Стивенса не феерила. Всего три гола в четырех матчах с «Вегасом».

Конечно, Ковальчук придаст мощи атаки «Королей». Но будет ли этого достаточно для реальной борьбы за главный трофей НХЛ? И сможет ли 35-летний россиянин стабильно набирать очки на протяжении длительного заокеанского сезона? Это не КХЛ и СКА, где уровень остальных команд значительно ниже. У россиянина появится совсем другая задача — бесперебойно тащить наверх крепкого середняка североамериканской лиги.

В будущем шанс побороться за Кубок Стэнли у «Лос-Анджелеса» все же есть. Но лишь в том случае, если калифорнийцы усилят линию атаки. На данный момент нападение конкурентов на «Западе» выглядит гораздо мощней. Тем же «Виннипегу» или «Нэшвиллу» «Кингз» уступают в этом смысле очень много.

ИТОГИ

Кто же выиграл от этой сделки — боссы «Кингз» или российский форвард? И окажется ли вообще этот переход удачным? Восемь лет назад «Короли» уже хотели подписать Ковальчука и готовы были предложить ему увесистый контракт, но тогда их обхитрил матерый лис Лу Ламорелло, склонивший игрока к соглашению с «Нью-Джерси».

Теперь Илья все же будет зажигать за «Королей» и постарается сделать все для того, чтобы войти в «Тройной золотой клуб» вслед за своим партнером по СКА Павлом Дацюком. Времени для исполнения еще одной мечты у россиянина достаточно. Кто знает, может «Лос-Анджелесу», который дважды в этом десятилетии выигрывал Кубок Стэнли, все-таки удастся совершить сенсацию и побороться за третий чемпионский титул. А Ковальчуку — поднять над головой Кубок Стэнли. Тем и прекрасна НХЛ, что предсказать результат и назвать имя победителя заранее практически невозможно.

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