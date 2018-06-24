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01:19 (мск), источник: Р-Спорт

Клубы НХЛ выбрали 19 российских игроков на драфте 2018 года

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Девятнадцать российских игроков было выбрано клубами НХЛ на драфте-2018 года, сообщается на официальном сайте лиги.

Источник: AP 2018

В первом раунде драфта, который прошел в Далласе, «Каролина» выбрала нападающего Андрея Свечникова, а форвард Виталий Кравцов был выбран клубом «Нью-Йорк Рейнджерс». Также в первом раунде «Флорида» выбрала нападающего Григория Денисенко, а «Вашингтон» — защитника Александра Алексеева.

В субботу состоялись остальные раунды драфта. По их итогам было выбрано еще 15 россиян:

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второй раунд — защитник Александр Романов («Монреаль»), нападающий Руслан Исхаков («Нью-Йорк Айлендерс»), нападающий Кирилл Марченко («Коламбус»), нападающий Иван Морозов («Вегас»);.

третий раунд — нападающий Семен Дер-Аргучинцев («Торонто»), нападающий Булат Шафигуллин («Лос-Анджелес Кингз»), нападающий Александр Хованов («Миннесота»), защитник Дмитрий Семыкин («Тампа Бэй»);.

четвертый раунд — вратарь Иван Просветов («Аризона»);.

пятый раунд — защитник Даниил Журавлев («Колорадо»);.

шестой раунд — нападающий Артем Манукян («Ванкувер»);.

седьмой раунд — нападающий Дмитрий Завгородний («Калгари»), вратарь Шамиль Шмаков («Колорадо»), нападающий Семен Кизимов («Торонто»), нападающий Павел Шэн («Бостон»).

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