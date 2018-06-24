Клубы НХЛ выбрали 19 российских игроков на драфте 2018 года

В первом раунде драфта, который прошел в Далласе, «Каролина» выбрала нападающего Андрея Свечникова, а форвард Виталий Кравцов был выбран клубом «Нью-Йорк Рейнджерс». Также в первом раунде «Флорида» выбрала нападающего Григория Денисенко, а «Вашингтон» — защитника Александра Алексеева.