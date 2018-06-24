Овечкин: Даты турне Кубка Стэнли по России станут известны через два-три дня
МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. График турне Кубка Стэнли по России пока не утвержден, подробности станут известны через
МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. График турне Кубка Стэнли по России пока не утвержден, подробности станут известны через
В воскресенье 32-летний хоккеист прилетел в Москву без Кубка Стэнли. По традиции каждый из хоккеистов, который завоевал данный трофей, имеет право привезти его на родину.
«Все даты по поводу того, когда я привезу Кубок Стэнли, будут известны немного позже, — сказал Овечкин. — Тяжело сейчас называть точные даты, потому что еще не известно, когда будет можно. Думаю, что в ближайшие
Также российский хоккеист отметил, что имена игроков «Вашингтона» на Кубке Стэнли еще не выгравированы. «Это будет сделано немного попозже», — сказал Овечкин.
«Вашингтон» в сезоне-2017/18 впервые в истории стал обладателем Кубка Стэнли. Овечкин стал лучшим снайпером