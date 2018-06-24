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11:50 (мск), источник: Sport24

Ковальчук выбрал «Лос-Анджелес». Что нужно знать о главном хоккейном трансфере лета

Ближайшие три года Илья будет «Королем».

Источник: Sport24

Sport24 — о самом долгожданном событии межсезонья-2018.

Что произошло?

Свершилось — теперь мы знаем за какой клуб Национальной хоккейной лиги будет играть Илья Ковальчук. В субботу «Лос-Анджелес Кингз» объявил о том, что достиг с одним из лучших форвардов в истории российского хоккея договоренности о подписании трехлетнего контракта. Официально соглашение будет подписано 1 июля. В клубных социальных сетях «Короли» представили Ковальчука как MVP Олимпийских игр в Пхенчхане и ведущего бомбардира КХЛ.

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Как сообщил инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман, Ковальчук будет получать в «Кингз» 6,25 миллиона долларов, общая сумма сделки составит 18,75 миллионов долларов.

Это сенсация?

Нет, «Лос-Анджелес» назывался в качестве претендента на Ковальчука еще две недели назад — тогда инсайдер TSN Даррен Дрегер рассказал в своем Твиттере, что экс-форвард питерского СКА прибыл в Калифорнию, где проведет переговоры с представителями двух клубов — «Лос-Анджелес Кингз» и «Сан-Хосе Шаркс».

Позже назывались другие варианты продолжения карьеры Ковальчука. «Каролина», «Сент-Луис», «Бостон» — менеджеры каждого из этих клубов говорили о том, что рады были бы видеть россиянина в составе своей команды. Пару дней назад стали известно об интересе к Ковальчуку со стороны «Вегаса», а некоторые поклонники хоккеиста разглядели знак в совместном фото из Ильи с Евгением Малкиным и стали отправлять его в «Питтсбург». Теперь во всех этих слухах, предположениях и домыслах поставлена точка.

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«Лос-Анджелес» — хороший выбор для Ковальчука?

Если информация Эллиотта Фридмана о сумме контракта подтвердится, можно будет говорить, что Ковальчук получил все, о чем мечтал. Во-первых, он подпишет контракт с клубом, который в ближайшие годы вполне способен побороться за Кубок Стэнли — именно завоевание трофея и попадание в «Тройной золотой клуб» мотивировали игрока на возвращение в Северную Америку. У «Кингз» есть Анже Копитар, Джефф Картер, Дрю Даути, а теперь еще и Ковальчук — вокруг этих людей вполне можно построить чемпионскую команду. «Короли» не будет в ближайшие сезоны главными претендентами на титул, но они не были ими ни в 2012-м, ни в 2014-м, когда в итоге брали Кубок Стэнли.

Во-вторых, Ковальчук получит в НХЛ очень солидный контракт. Были определенные сомнения, что найдется клуб, готовый дать Илье порядка 5−6 миллионов долларов, да еще и на три года — срок для 35-летнего хоккеиста достаточно продолжительный. Условия соглашение «Кингз» — первая победа форварда после возвращения в сильнейшую лигу мира.

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Ковальчук — хороший выбор для «Лос-Анджелес»?

А вот здесь есть вопросы. За пять сезонов, что Ковальчук провел в России, он точно не стал сильнее. Причин на это несколько — отсутствие в КХЛ здоровой конкуренции, режим максимального благоприятствования для СКА, возраст. Да, 35 лет для современного хоккея цифра не критичная, но очевидно, что пик его карьеры уже позади. Да в Северную Америку он приехал не доигрывать, но и вернуться в число топ-форвардов лиги Илье будет очень проблематично.

При этом, «Кингз» можно понять. Достаточно взглянуть на статистику Ковальчука в его первый приход в НХЛ, чтобы понять насколько крут российский форвард. Тогда он выбил 816 очков в 816 матчах — для абсолютного большинства нападающих это уровень просто запредельный. В КХЛ Илья забивал и отдавал тоже очень много, с поправкой на все реалии нашей лиги, естественно.

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Что об этом говорят?

Одной из первых большой трансфер прокомментировала Любовь Ковальчук — мама Ильи:

— Вы знаете, я даже не была уверена, что Илья выберет «Лос-Анджелес». Могла это только предполагать из наших разговоров с сыном. Но я рада, все получилось хорошо. И согласна с Ильей, что нужен большой город. Один мой внук занимается футболом, другой — хоккеем, старшая внучка ходит на художественную гимнастику и музыку.

Илья не держал информацию в секрете. А просто говорил: «Когда подпишу, тогда объявлю». Трудно ли вернуться в 35 лет в НХЛ? Сын через это уже проходил, он быстро войдет в колею. Вот новичкам может быть трудно. И знаете, как говорят: «Не знать и забыть — это разные вещи» (Русская версия официального сайта НХЛ).

Президент «Лос-Анджелеса» Люк Робитайл от новичка в восторге:

— Нам нужен был человек, способный бросать и забивать. Мы знаем, Илья — прирожденный снайпер, и мы не скрываем, что в последние годы наша результативность оставляла желать лучшего. Мы не теряем молодых игроков или раунды драфта, при этом получая хоккеиста, способного помочь прямо сейчас. Он в отличной форме и доминирует в последние несколько лет. Мы чувствуем, что этот парень может играть с нами, вместе с нашими лидерами — Даути, Картером и Копитаром. Ковальчук по-прежнему способен отправлять шайбу в сетку, и это единственное, что мы делаем не так хорошо, как нам бы хотелось. Он всё ещё взрывной игрок (Официальный сайт НХЛ).

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А вот у эксперта TSN Фрэнка Серавалли есть выбор «Кингз» вызвал определенные сомнения:

— «Лос-Анджелес» ждет, что Ковальчук будет забивать по 30 или больше голов за сезон. Мне кажется, это немного завышенные ожидания. Аналитики говорят, что он может набирать примерно по 78 очков — приблизительно столько же, как в КХЛ. Считаю, это не совсем реалистичная цифра (TSN).

Артем Гаев

Лос-Анджелес Кингз
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