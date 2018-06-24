Ковальчук выбрал «Лос-Анджелес». Что нужно знать о главном хоккейном трансфере лета

Источник: Sport24

Sport24 — о самом долгожданном событии межсезонья-2018.

Что произошло?

Свершилось — теперь мы знаем за какой клуб Национальной хоккейной лиги будет играть Илья Ковальчук. В субботу «Лос-Анджелес Кингз» объявил о том, что достиг с одним из лучших форвардов в истории российского хоккея договоренности о подписании трехлетнего контракта. Официально соглашение будет подписано 1 июля. В клубных социальных сетях «Короли» представили Ковальчука как MVP Олимпийских игр в Пхенчхане и ведущего бомбардира КХЛ.

Как сообщил инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман, Ковальчук будет получать в «Кингз» 6,25 миллиона долларов, общая сумма сделки составит 18,75 миллионов долларов.

Это сенсация?

Нет, «Лос-Анджелес» назывался в качестве претендента на Ковальчука еще две недели назад — тогда инсайдер TSN Даррен Дрегер рассказал в своем Твиттере, что экс-форвард питерского СКА прибыл в Калифорнию, где проведет переговоры с представителями двух клубов — «Лос-Анджелес Кингз» и «Сан-Хосе Шаркс».

Позже назывались другие варианты продолжения карьеры Ковальчука. «Каролина», «Сент-Луис», «Бостон» — менеджеры каждого из этих клубов говорили о том, что рады были бы видеть россиянина в составе своей команды. Пару дней назад стали известно об интересе к Ковальчуку со стороны «Вегаса», а некоторые поклонники хоккеиста разглядели знак в совместном фото из Ильи с Евгением Малкиным и стали отправлять его в «Питтсбург». Теперь во всех этих слухах, предположениях и домыслах поставлена точка.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BkTMB7KBS-m/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BkTMB7KBS-m/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">DONE ?</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/e.malkin71geno/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Evgeni Malkin</a> (@e.malkin71geno) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-06-21T20:17:07+00:00">21 Июн 2018 в 1:17 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

«Лос-Анджелес» — хороший выбор для Ковальчука?

Если информация Эллиотта Фридмана о сумме контракта подтвердится, можно будет говорить, что Ковальчук получил все, о чем мечтал. Во-первых, он подпишет контракт с клубом, который в ближайшие годы вполне способен побороться за Кубок Стэнли — именно завоевание трофея и попадание в «Тройной золотой клуб» мотивировали игрока на возвращение в Северную Америку. У «Кингз» есть Анже Копитар, Джефф Картер, Дрю Даути, а теперь еще и Ковальчук — вокруг этих людей вполне можно построить чемпионскую команду. «Короли» не будет в ближайшие сезоны главными претендентами на титул, но они не были ими ни в 2012-м, ни в 2014-м, когда в итоге брали Кубок Стэнли.

Во-вторых, Ковальчук получит в НХЛ очень солидный контракт. Были определенные сомнения, что найдется клуб, готовый дать Илье порядка 5−6 миллионов долларов, да еще и на три года — срок для 35-летнего хоккеиста достаточно продолжительный. Условия соглашение «Кингз» — первая победа форварда после возвращения в сильнейшую лигу мира.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BkYbHAlAil_/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BkYbHAlAil_/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Kovalchuk is back! He and the @lakings have agreed to terms on a three-year deal.</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/nhl/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> NHL</a> (@nhl) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-06-23T21:05:06+00:00">23 Июн 2018 в 2:05 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Ковальчук — хороший выбор для «Лос-Анджелес»?

А вот здесь есть вопросы. За пять сезонов, что Ковальчук провел в России, он точно не стал сильнее. Причин на это несколько — отсутствие в КХЛ здоровой конкуренции, режим максимального благоприятствования для СКА, возраст. Да, 35 лет для современного хоккея цифра не критичная, но очевидно, что пик его карьеры уже позади. Да в Северную Америку он приехал не доигрывать, но и вернуться в число топ-форвардов лиги Илье будет очень проблематично.

При этом, «Кингз» можно понять. Достаточно взглянуть на статистику Ковальчука в его первый приход в НХЛ, чтобы понять насколько крут российский форвард. Тогда он выбил 816 очков в 816 матчах — для абсолютного большинства нападающих это уровень просто запредельный. В КХЛ Илья забивал и отдавал тоже очень много, с поправкой на все реалии нашей лиги, естественно.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BjIsIoWgpvF/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BjIsIoWgpvF/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">10й сезон #КХЛ позади , Болельщикам огромное спасибо ! @alexeymorozovofficial спасибо за тёплые слова! А семья СКА всегда в моём сердце ?????</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/ilyakovalchukofficial/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Ilya Kovalchuk</a> (@ilyakovalchukofficial) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-05-23T21:54:37+00:00">23 Май 2018 в 2:54 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Что об этом говорят?

Одной из первых большой трансфер прокомментировала Любовь Ковальчук — мама Ильи:

— Вы знаете, я даже не была уверена, что Илья выберет «Лос-Анджелес». Могла это только предполагать из наших разговоров с сыном. Но я рада, все получилось хорошо. И согласна с Ильей, что нужен большой город. Один мой внук занимается футболом, другой — хоккеем, старшая внучка ходит на художественную гимнастику и музыку.

Илья не держал информацию в секрете. А просто говорил: «Когда подпишу, тогда объявлю». Трудно ли вернуться в 35 лет в НХЛ? Сын через это уже проходил, он быстро войдет в колею. Вот новичкам может быть трудно. И знаете, как говорят: «Не знать и забыть — это разные вещи» (Русская версия официального сайта НХЛ).

Президент «Лос-Анджелеса» Люк Робитайл от новичка в восторге:

— Нам нужен был человек, способный бросать и забивать. Мы знаем, Илья — прирожденный снайпер, и мы не скрываем, что в последние годы наша результативность оставляла желать лучшего. Мы не теряем молодых игроков или раунды драфта, при этом получая хоккеиста, способного помочь прямо сейчас. Он в отличной форме и доминирует в последние несколько лет. Мы чувствуем, что этот парень может играть с нами, вместе с нашими лидерами — Даути, Картером и Копитаром. Ковальчук по-прежнему способен отправлять шайбу в сетку, и это единственное, что мы делаем не так хорошо, как нам бы хотелось. Он всё ещё взрывной игрок (Официальный сайт НХЛ).

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BkYH3R4nNZM/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:28.10185185185185% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BkYH3R4nNZM/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">#СпасибоЗаИгру, Кови! Шесть лет назад в локаут @ilyakovalchukofficial приехал в Петербург, помог СКА завоевать первый Кубок Континента и еще одну бронзу чемпионата страны. А летом 2013 года Илья вернулся уже надолго. За это время мы написали новую историю. Два Кубка Гагарина, чемпионство, россыпь рекордов, командные и личные трофеи, долгожданное Олимпийское золото в сборной. И все это – с невероятной преданностью любимому хоккею, с желанием биться и побеждать! Илья продолжит карьеру за океаном, в Лос-Анджелесе. Удачи дальше, Кови! Новых ярких побед ? #hcSKA #СКАснамиПитер</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/hcska/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Хоккейный клуб СКА</a> (@hcska) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-06-23T18:19:09+00:00">23 Июн 2018 в 11:19 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

А вот у эксперта TSN Фрэнка Серавалли есть выбор «Кингз» вызвал определенные сомнения:

— «Лос-Анджелес» ждет, что Ковальчук будет забивать по 30 или больше голов за сезон. Мне кажется, это немного завышенные ожидания. Аналитики говорят, что он может набирать примерно по 78 очков — приблизительно столько же, как в КХЛ. Считаю, это не совсем реалистичная цифра (TSN).