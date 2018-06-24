Два молодых белорусских хоккеиста выбраны на драфте НХЛ
24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два молодых белорусских игрока Егор Шарангович и Владислав Еременко выбраны на драфте клубами Национальной хоккейной лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.
24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два молодых белорусских игрока Егор Шарангович и Владислав Еременко выбраны на драфте клубами Национальной хоккейной лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Форвард сборной Беларуси Егор Шарангович в пятом раунде драфта выбран «Нью-Джерси» под общим 141-м номером, защитник молодежной сборной Беларуси Владислав Еременко выбран «Нэшвиллом» в пятом раунде под общим 151-м номером.
В минувшем сезоне 20-летний Егор Шарангович сыграл 47 матчей в КХЛ за минское «Динамо» и набрал 12 (4+8) очков при показателе полезности «-5».
Также форвард выступал за сборную Беларуси на взрослом и молодежном чемпионатах мира. Защитник Владислав Еременко в прошлом сезоне играл в Западной хоккейной лиге Канады (WHL) в составе «Калгари». В 63 матчах он набрал 41 (13+28) очко при показателе полезности «-10». На молодежном чемпионате мира в шести встречах заработал 4 (1+3) балла.
Под номером первым номером драфта выбран командой «Баффало Сейбрз» шведский защитник Расмус Далин.