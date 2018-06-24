Два молодых белорусских хоккеиста выбраны на драфте НХЛ

В минувшем сезоне 20-летний Егор Шарангович сыграл 47 матчей в КХЛ за минское «Динамо» и набрал 12 (4+8) очков при показателе полезности «-5».

Также форвард выступал за сборную Беларуси на взрослом и молодежном чемпионатах мира. Защитник Владислав Еременко в прошлом сезоне играл в Западной хоккейной лиге Канады (WHL) в составе «Калгари». В 63 матчах он набрал 41 (13+28) очко при показателе полезности «-10». На молодежном чемпионате мира в шести встречах заработал 4 (1+3) балла.