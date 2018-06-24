Ковальчук зря вернулся в НХЛ. Из этого не выйдет ничего хорошего
И дело совсем не в клубе.
И дело совсем не в клубе.
Форвард Илья Ковальчук согласовал условия контракта с «Лос-Анджелес Кингз». Соглашение будет подписано 1 июля, по информации североамериканских СМИ за три года в составе «Королей» хоккеист заработает 18,75 миллионов долларов.
Sport24 объясняет, почему из идеи Ковальчука вернуться за океан, чтобы выиграть Кубок Стэнли, ничего не получится.
Успешно вернуться в НХЛ можно. Доказано в этом сезоне форвардом «Флориды» Евгением Дадоновым. Первую попытку покорить Северную Америку хоккеист предпринял еще в 2009 году, но тогда ничего дельного из этого не вышло. За три сезона он провел в составе «Пантерз»
Почему так не получится у Ковальчука? Есть одно принципиальное отличие. В КХЛ Дадонов рос и взрослел, а Ковальчук — деградировал и не молодел. В итоге, за океан он возвращается в статусе хоккеиста, лучшие хоккейные годы которого позади.
Причин, по которым проведенные в России годы не пошли на пользу Ковальчуку, много. Все они напрямую связаны с тем, по каким законам и с какими задачами все это время жила КХЛ. Для СКА в лиге были созданы условия не повышенного, а максимального комфорта. А как иначе? Базовый клуб сборной
К тому же, с определенного момента Илья перестал играть в клубе роль первой скрипки — да, в двух последних сезонах он выбил больше 140 очков, но результат в решающие моменты делали другие хоккеисты. Тот же Дадонов, Шипачев, Гусев, отчасти — Дацюк.
Если попросить любого болельщика назвать лучший гол Ильи Ковальчука — абсолютное большинство вспомнит овертайм финала чемпионата мира в Квебеке. Та шайба форварда в 2008-м получилась может быть не самой красивой в его карьере, зато точно — самой важной. Ковальчук принес сборной России первое за 15 лет золото и вообще показал себя настоящим вожаком, оформив в финале дубль.
Но с годами Илья совсем разучился играть самые важные матчи. Лучшие доказательства —
А ведь надо понимать, что в НХЛ время главных игр наступает не в третьем раунде розыгрыша Кубка Стэнли. Там — главный каждый из 82-х матчей регулярки, не говоря уже о
Ковальчуку надо отдать должное за то, что в 35 лет он решил не отсидеться в СКА и
Милана Мамаева