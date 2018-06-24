Ковальчук зря вернулся в НХЛ. Из этого не выйдет ничего хорошего

Источник: Sport24

Форвард Илья Ковальчук согласовал условия контракта с «Лос-Анджелес Кингз». Соглашение будет подписано 1 июля, по информации североамериканских СМИ за три года в составе «Королей» хоккеист заработает 18,75 миллионов долларов.

Sport24 объясняет, почему из идеи Ковальчука вернуться за океан, чтобы выиграть Кубок Стэнли, ничего не получится.

Он не сможет повторить путь Дадонова

Успешно вернуться в НХЛ можно. Доказано в этом сезоне форвардом «Флориды» Евгением Дадоновым. Первую попытку покорить Северную Америку хоккеист предпринял еще в 2009 году, но тогда ничего дельного из этого не вышло. За три сезона он провел в составе «Пантерз» всего-то 55 матчей, в которых набрал жалкие 20 очков. Дадонов рванул в КХЛ, за пять сезонов превратился здесь в хоккеиста сборной России и одного из лучших крайних форвардов страны и решил еще раз попробовать силы в сильнейшей лиге мира. Итог — 65 очков в 74 играх этой регулярки и обожание фанатов «Флориды».

Почему так не получится у Ковальчука? Есть одно принципиальное отличие. В КХЛ Дадонов рос и взрослел, а Ковальчук — деградировал и не молодел. В итоге, за океан он возвращается в статусе хоккеиста, лучшие хоккейные годы которого позади.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bfv770jHtmc/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bfv770jHtmc/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Для меня огромная честь , пожать руку и разделить эту победу с нашим Великим Президентом! Владимир Владимирович , спасибо за поздравления и тёплые слова! Вы наш КАПИТАН!!!?????????</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/ilyakovalchukofficial/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Ilya Kovalchuk</a> (@ilyakovalchukofficial) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-02-28T17:37:29+00:00">28 Фев 2018 в 9:37 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Он слишком привык к зоне комфорта

Причин, по которым проведенные в России годы не пошли на пользу Ковальчуку, много. Все они напрямую связаны с тем, по каким законам и с какими задачами все это время жила КХЛ. Для СКА в лиге были созданы условия не повышенного, а максимального комфорта. А как иначе? Базовый клуб сборной все-таки. Прогрессировать или сохранять свой прежний уровень Ковальчуку в такой ситуации было невозможно. Практически полное отсутствие конкуренции еще не шло на пользу никому.

К тому же, с определенного момента Илья перестал играть в клубе роль первой скрипки — да, в двух последних сезонах он выбил больше 140 очков, но результат в решающие моменты делали другие хоккеисты. Тот же Дадонов, Шипачев, Гусев, отчасти — Дацюк.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BhegzyTHmQs/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:43.46271705822268% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BhegzyTHmQs/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">С Днём Космонавтики друзья!!! Олег Валерьевич спасибо за крутые сезоны! Вы тренер чемпион! ??????</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/ilyakovalchukofficial/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Ilya Kovalchuk</a> (@ilyakovalchukofficial) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-04-12T16:16:09+00:00">12 Апр 2018 в 9:16 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Он разучился играть большие матчи

Если попросить любого болельщика назвать лучший гол Ильи Ковальчука — абсолютное большинство вспомнит овертайм финала чемпионата мира в Квебеке. Та шайба форварда в 2008-м получилась может быть не самой красивой в его карьере, зато точно — самой важной. Ковальчук принес сборной России первое за 15 лет золото и вообще показал себя настоящим вожаком, оформив в финале дубль.

Но с годами Илья совсем разучился играть самые важные матчи. Лучшие доказательства — плей-офф Олимпиады-2018 и серия против ЦСКА в финале Западной конференции прошлого сезона. В трех решающих играх в Корее Ковальчук забил один гол — в ворота чехов, когда те поменяли голкипера на шестого полевого игрока. В шестиматчевом противостоянии против московских одноклубников тоже один. Очень грустная статистика.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BhUwqB3HIrr/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BhUwqB3HIrr/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Спасибо Питер ❤️!!!!</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/ilyakovalchukofficial/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Ilya Kovalchuk</a> (@ilyakovalchukofficial) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-04-08T21:22:14+00:00">8 Апр 2018 в 2:22 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

А ведь надо понимать, что в НХЛ время главных игр наступает не в третьем раунде розыгрыша Кубка Стэнли. Там — главный каждый из 82-х матчей регулярки, не говоря уже о плей-офф. К тому же на Ковальчука в «Лос-Анджелесе» рассчитывают, как на одного из лидеров. Ему нужно будет доставать из себя максимум едва ли не в ежедневном режиме. С этим тоже возникнут проблемы.

Ковальчуку надо отдать должное за то, что в 35 лет он решил не отсидеться в СКА и тихо-мирно завершить карьеру через несколько лет, а поставил перед собой амбициозную цель и попытается ее достичь. Но о Кубке Стэнли и Тройном золотом клубе Илья задумался слишком поздно — свой выбор он сделал 5 лет назад, когда вернулся в Россию. Сегодня из его второй попытки покорить НХЛ точно ничего не получится.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bc0AxJmngev/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bc0AxJmngev/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">К1К удался! Спасибо всем за поддержку ??????❤️</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/ilyakovalchukofficial/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Ilya Kovalchuk</a> (@ilyakovalchukofficial) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-12-17T18:02:30+00:00">17 Дек 2017 в 10:02 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.