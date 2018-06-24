Кожевников: Ковальчук может войти в топ-10 бомбардиров НХЛ

«Думаю, что у Ковальчука не будет проблем с игрой в НХЛ при его подготовке и самоотдаче, — сказал по телефону Кожевников. — Илья — бомбардир, он все там хорошо знает и ему не потребуется много времени на адаптацию. По прошедшему сезону было видно, что он играет на высоком уровне. Площадки в НХЛ меньше, и он будет больше бросать по воротам. Илья может войти в число десяти лучших бомбардиров сезона, но многое зависит от того, какие у него будут партнеры».