Кожевников: Ковальчук может войти в топ-10 бомбардиров НХЛ

В субботу «Лос-Анджелес» сообщил, что Ковальчук согласовал условия трехлетнего контракта с командой.
«Думаю, что у Ковальчука не будет проблем с игрой в НХЛ при его подготовке и самоотдаче, — сказал по телефону Кожевников. — Илья — бомбардир, он все там хорошо знает и ему не потребуется много времени на адаптацию. По прошедшему сезону было видно, что он играет на высоком уровне. Площадки в НХЛ меньше, и он будет больше бросать по воротам. Илья может войти в число десяти лучших бомбардиров сезона, но многое зависит от того, какие у него будут партнеры».
«Он умеет завершать атаки, бросок у него классный, но ему нужны хорошие помощники. Илья, конечно, усилит “Лос-Анджелес Кингз”, — продолжил собеседник агентства. — Но я считаю, что в ближайшие два года команде будет трудно бороться за Кубок Стэнли».
Ковальчук провел в НХЛ более 10 лет, выступая за «Атланту» и «Нью-Джерси», и вернулся в Россию в 2013 году, подписав контракт с петербургским СКА.