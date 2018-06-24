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15:12 (мск), источник: Р-Спорт

Кожевников: Ковальчук может войти в топ-10 бомбардиров НХЛ

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости, Олег Богатов. Российский форвард Илья Ковальчук, который возвращается в НХЛ, может войти в десятку лучших бомбардиров предстоящего сезона, у хоккеиста не возникнет проблем с адаптацией после пятилетнего отсутствия в лиге, заявил РИА Новости двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

Источник: AP 2018

В субботу «Лос-Анджелес» сообщил, что Ковальчук согласовал условия трехлетнего контракта с командой.

«Думаю, что у Ковальчука не будет проблем с игрой в НХЛ при его подготовке и самоотдаче, — сказал по телефону Кожевников. — Илья — бомбардир, он все там хорошо знает и ему не потребуется много времени на адаптацию. По прошедшему сезону было видно, что он играет на высоком уровне. Площадки в НХЛ меньше, и он будет больше бросать по воротам. Илья может войти в число десяти лучших бомбардиров сезона, но многое зависит от того, какие у него будут партнеры».

«Он умеет завершать атаки, бросок у него классный, но ему нужны хорошие помощники. Илья, конечно, усилит “Лос-Анджелес Кингз”, — продолжил собеседник агентства. — Но я считаю, что в ближайшие два года команде будет трудно бороться за Кубок Стэнли».

Ковальчук провел в НХЛ более 10 лет, выступая за «Атланту» и «Нью-Джерси», и вернулся в Россию в 2013 году, подписав контракт с петербургским СКА.

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