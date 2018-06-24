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18:51 (мск), источник: ТАСС

Сошников подписал односторонний контракт с клубом НХЛ «Сент-Луис»

ТАСС, 24 июня. Российский нападающий Никита Сошников подписал односторонний контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луис». Об этом в Twitter написал агент игрока Дэн Милстейн.

Соглашение с 24-летним хоккеистом рассчитано на один год.

Сошников выступает в НХЛ с 2016 года. В течение трех сезонов он играл в системе «Торонто», проведя в регулярных чемпионатах 70 матчей и набрав 14 очков за результативность (7 шайб + 7 передач). В феврале 2018 года он был обменян в «Сент-Луис». За «Сент-Луис» Сошников провел 12 матчей, в которых забросил одну шайбу и отдал одну голевую передачу.

В мае нападающий принял участие в чемпионате мира в составе сборной России, Сошников провел четыре матча на турнире в Дании, отметившись тремя результативными передачами. Российские хоккеисты завершили борьбу на стадии четвертьфинала чемпионата мира — 2018.

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