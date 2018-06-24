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20:02 (мск), источник: Чемпионат.com

«Эдмонтон» сделал квалификационное предложение Антону Слепышеву

Клуб НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» в своём «твиттере» сообщил, что сделал квалификационное предложение российскому нападающему Антону Слепышеву.

Источник: AP 2018

Его контракт с «нефтяниками» истекает в нынешнее межсезонье.

В апреле хоккеист в своём «инстаграме» опубликовал пост с подписью, где прощался с Америкой. В начале мая московский ЦСКА приобрел права на Слепышева у «Салавата Юлаева».

23-летний нападающий провёл в «Эдмонтоне» последние три сезона. В «регулярке"-2017/18 он сыграл 50 матчей и набрал 12 (6+6) очков.

В общей сложности за карьеру в лиге российский хоккеист принял участие в 102 матчах в рамках регулярных чемпионатов, в которых забросил 10 шайб и сделал 13 результативных передач при показателе полезности «-4». Также Слепышев провёл 12 игр в плей-офф, где забросил три шайбы.

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