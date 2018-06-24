«Эдмонтон» сделал квалификационное предложение Антону Слепышеву

Источник: AP 2018

Его контракт с «нефтяниками» истекает в нынешнее межсезонье.

В апреле хоккеист в своём «инстаграме» опубликовал пост с подписью, где прощался с Америкой. В начале мая московский ЦСКА приобрел права на Слепышева у «Салавата Юлаева».

23-летний нападающий провёл в «Эдмонтоне» последние три сезона. В «регулярке"-2017/18 он сыграл 50 матчей и набрал 12 (6+6) очков.