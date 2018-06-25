Защитник Джон Карлсон подписал новый восьмилетний контракт с клубом НХЛ «Вашингтон»

Карлсон будет получать $8 млн за сезон. В регулярном чемпионате сезона-2017/18 хоккеист установил личный бомбардирский рекорд и стал самым результативным защитником лиги, набрав 68 очков (15 шайб + 53 передачи). В матчах плей-офф на его счету 20 очков (5+15) в 24 играх.

Джон Карлсон был выбран столичным клубом в первом раунде драфта 2008 года под общим 27-м номером.