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11:13 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Может, Россия сыграет в финале с Бразилией». Кучеров — о футболе и величии Овечкина

Вторая часть эксклюзивного интервью нападающего «Тампа-Бэй» Никиты Кучерова.

Источник: Спорт-Экспресс

ФУТБОЛ

— Я за футболом не слежу, — отметил Кучеров в ответ на вопрос о чемпионате мира. — У меня отдых, провожу время с семьей — для меня это важнее. Но парни молодцы — поздравляю их с выходом из группы.

— В январе вы сказали Игорю Рабинеру, что футболисты сборной России вас даже не знают. Между тем, Артем Дзюба и Александр Самедов даже спорили на исход финала «Востока». Дзюба победил, а Самедов просил передать, что в сборной вас считают мегахоккеистом.

— Серьезно?

— Абсолютно.

— Спасибо им за внимание.

— Никто ничего не ждал от сборной России.

— Когда никто ничего не ждет — оно, может, и лучше. Давления меньше. Не ждут — и хорошо. Может, в финале с Бразилией сыграют. Где-то зацепятся, где-то забьют, где-то не пропустят.

ОЖИГАНОВ, ГУСЕВ

— Игорь Ожиганов едет в «Торонто».

— Я давно не видел, как Жига играет, но если он будет показывать свой хоккей — все должно быть нормально. Если, конечно, тренеры будут ему доверять. Все должны понимать, что без доверия ему тяжело будет заиграть. А если его там ждут, если готовы дать время привыкнуть ко всему — то все получится.

— Единственное, что в «Торонто» новички без особого статуса обязательно проводят время в фарм-клубе. Вы, правда, тоже в фарме начинали.

— У него, наверное, другая ситуация. Не просто же так его подписали. Следили за ним, смотрели, как он и играет. И я не думаю, что его подписывали, чтобы отправить в АХЛ. Он же не совсем новичок. Поэтому не должно быть проблем. Но если скажут ехать в фарм-клуб — надо ехать. Это все равно первый год. Он всегда тяжелый. А АХЛ — тоже хорошая лига.

Спустят на пару игр — ничего страшного. Все через это проходят. Расстраиваться не надо. И делать поспешные выводы. Играть, доказывать — это надо. У меня другая была ситуация. Я прекрасно понимал, что я не первый кандидат на вызов. Но я-то — молодой совсем был. А он уже поиграл в КХЛ много лет. Он не драфтованный. То есть за ним плотно следили. Я-то ехал как — просто хотел играть как можно больше. Когда меня поднимут в НХЛ — мне было без разницы. Жил от тренировки к тренировке. И старался получать удовольствие. Получилось так, что меня довольно-таки быстро подняли. Чему я, конечно, был рад.

— Вы ему что-то советовали уже?

— Мы разговаривали летом. Но я даже не знаю, какой дать совет. Наверное — тоже получать удовольствие. Играть в свой хоккей. Хотя это зависит от того, как его будут использовать. Будут ли использовать его лучшие качества. Будут ли доверять. Дадут ли достаточно игрового времени. Если нет — будет тяжело себя показать. Но надо терпеть. По-другому в НХЛ никак.

— Джордж Макфи, генеральный менеджер «Вегаса», сказал, что предпринимает попытки подписать Гусева. Как думаете — приедет он вообще в НХЛ?

— Да кто ж его знает. Захочет — приедет. Я не могу ему сказать: «Едь». Или: «Не едь». Тут ведь не только его решение будет — у него семья, это надо учитывать. Где ей будет лучше — тоже важный фактор. Но если он приедет — я не вижу причин, по которым он не смог бы в НХЛ заиграть. Он игровик, а они нужны любой команде. Уверен, что он покажет себя с хорошей стороны и заиграет на высоком уровне. Ну, а если останется — это будет его решение. Мы не вправе его осуждать. Только поддержать и уважать его решение.

— На недавнем чемпионате мира против по-настоящему сильных сборных он был малозаметен. Может ли человек такой комплекции и стиля игры реально зажигать на маленьких площадках?

— А почему нет?

— У него на чемпионате мира недавнем не очень получалось, пусть там и болезнь вмешалась. Но если, скажем, брать тех «малышей», кто в НХЛ на хорошем счету — они все выделяются своей работой ног. Никита ей похвастать не может.

— Да все он может. Просто играя в КХЛ — не особо нужно использовать то, что нужно использовать здесь. В НХЛ тебя сама игра заставляет и ногами добавлять, и все делать быстро. В Континентальной лиге все-таки попроще. И все равно в НХЛ хватает людей, у которых много недостатков. Но они все равно показывают хороший хоккей. И у Гусева все получится.

ОВЕЧКИН

— Овечкин выиграл первый в карьере Кубок Стэнли и зажигал так, что за этим следил весь мир. Вы бы тоже так публично и весело отмечали на его месте?

— Я на его месте еще не был. Так что не знаю, как вам ответить. Потому что не испытывал таких чувств. Дай бог выиграть Кубок Стэнли — вот тогда увидите все.

— Будете пить из кубка вниз головой?

— Не знаю, но я нормально к этому отнесся. Тяжело понять это людям, которые не добивались ничего, не выигрывали ничего. Я не вижу ничего в этом страшного.

— А в фонтанах купаться?

— Я прекрасно понимаю, какие у него были эмоции. Ведь он очень много лет шел к этой победе. Конечно, его распирает. И очень приятно видеть, как человек добился того, чего хотел, пройдя через все трудности. И тут вообще нечего стесняться. Молодчик. Я только уважаю это.

— То есть вы бы тоже станцевали бы медленный танец с серебряной чашей?

— Да чего б я только ни сделал. Там ведь не думаешь уже ни о чем — вот она цель.

— Теперь уже можно считать его великим?

— Да конечно. Все выиграл, что только можно. Все рекорды побил и еще побьет. Конечно, он великий. Таких игроков не часто видишь — они просто не часто рождаются. Я горд, что он русский и играет за сборную России — наш человек.

— Если бы вы голосовали за «Конн Смайт Трофи» — кого бы выбрали?

— Я бы не голосовал. И не хочу сравнивать Кузнецова и Овечкина. Они сильно разные.

— Овечкин значительно сократил время владения шайбой, стал намного больше и активнее играть без нее. Что лично вам нужно сделать, чтобы добиться Кубка Стэнли?

— Больше бросать. И быть более стабильным в тех матчах, когда результат просто необходим. Если взять те самые шестой и седьмой матчи против «Вашингтона» — мы не забили ни разу. И я в большей степени беру здесь вину на себя. Не смог показать свой лучший хоккей в нужное время. Если брать того же Овечкина или Леброна Джеймса в баскетболе — если у них есть шанс, они им пользуются. И выигрывают матчи для своих команд. И делают это стабильно — из игры в игру. Вот этого со своей стороны хотелось бы видеть больше. Ну, и в целом с каждым годом становиться лучше, более разносторонним спортсменом. Не только бросать и отдавать, а и играть в защите хорошо. Выполнять все возможные функции, какие только требуются.

ПОДГОТОВКА

— Леброн, к примеру, занимался с Хакимом Оладжувоном, который учил его движениям в «посте». Леброн тратит два миллиона долларов в год на свое тело, чтобы держать себя в идеальной форме и правильно восстанавливаться. На что готовы пойти вы?

— Я, наверное, не собираюсь тратить столько денег на те вещи, которые могу делать сам. Чтобы следить за собой, мне не нужен какой-то человек, который ходил бы за мной и говорил мне, что делать. Я взрослый парень. И понимаю, как мне надо готовиться. Знаю, как подготовить свое тело к игре, чтобы оно чувствовало себя хорошо. Когда сходить зал, когда заняться в нем не ногами, а руками — это я все знаю и сам. Есть, наверное, игроки, которые делают больше. Просто держат в себе. И не рассказывают о затратах. О том, как готовятся. Им просто не надо, чтобы посторонние знали. Все в подготовке идут на жертвы. Я — тоже. У каждого они свои.

— Вы вроде бы совсем скоро начинаете полноценную подготовку к новому сезону.

— С 1 июля каждый день будет и зал, и лед.

— Не слишком ли рано?

— Месяц прошел с последнего матча. Месяца достаточно. А у меня в этом году даже больше получается. Отдыхать много не надо, потому что стараешься держать себя в такой спортивной колее, всегда быть в форме. А тренироваться — это же не в тяготу.

— Через сколько вы начали подготовку в прошлом году?

— Примерно так же. Каждый год беру 4−5 недель отдыха — не больше. В плей-офф не попал, но на чемпионат мира съездил. И в конце июня уже начал.

— Андрей Марков отдыхает ровно неделю.

— Ему лет побольше, чем мне. Он знает, сколько ему надо готовиться, чтобы чувствовать хорошо на льду на протяжении всего сезона. Чем ты старше — тем больше заботишься о своем теле, чтобы ему было максимально хорошо, чтобы было на 100 процентов готово. Я вижу, что делают наши возрастные игроки. И понимаю, что чем больше тебе лет — тем ты больше о себе заботишься.

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