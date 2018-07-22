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12:30 (мск), источник: Матч ТВ

«Анахайм» сыграет в ретро-форме в юбилейном для клуба сезоне

«Анахайм» представил новую игровую форму на сезон-2018/19, которая выполнена в ретро-стиле в честь 25-летия клуба.

Экипировка выполнена в стиле 1993−2006 годов, когда команда называлась «Майти Дакс». В свитере будет использовано сочетание старых цветов клуба (фиолетовый бирюзовый и серый) и нового (черный).

Во время загрузки произошла ошибка.

В минувшем сезоне «Анахайм» уступил в четырех матчах 1/8 финала розыгрыша Кубка Стэнли «Сан-Хосе».

Анахайм Дакс
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