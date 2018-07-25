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21:38 (мск), источник: ТАСС

Канадский хоккеист Игинла принял решение завершить карьеру в НХЛ

ТАСС, 25 июля. Канадский нападающий Джером Игинла объявит о завершении карьеры в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) 30 июля. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

Игинла проведет пресс-конференцию совместно с клубом НХЛ «Калгари», где он провел большую часть своей карьеры. На ней 41-летний хоккеист объявит о завершении карьеры.

Нападающий был выбран на драфте НХЛ в 1995 году под общим 11-м номером «Далласом», но в декабре того же года он был обменян в «Калгари». Игинла три раза входил в символическую пятерку НХЛ по итогам сезона (2002, 2008, 2009) и шесть раз участвовал в Матче всех звезд лиги (2002, 2003, 2004, 2008, 2009, 2012). В 2002 и в 2004 годах он становился лучшим снайпером НХЛ, а в 2002-м он также стал лучшим бомбардиром лиги и был признан лучшим игроком сезона по версии самих хоккеистов.

Также за свою карьеру в НХЛ Игинла играл за «Питтсбург», «Бостон», «Колорадо» и «Лос-Анджелес», за который он провел свою последнюю игру в НХЛ 9 апреля 2017 года, отдав результативную передачу в матче против «Анахайма» (3:4).

Всего он провел 1554 матча в регулярных чемпионатах НХЛ и набрал 1300 очков (625 шайб и 675 передач). Он занимает 13-е место в истории лиги по количеству проведенных игр и делит 15-е место с канадским нападающим Джо Сакиком по количеству заброшенных шайб. В плей-офф канадец провел 81 игру и набрал 68 очков (37+31).

В составе сборной Канады Игинла выиграл молодежный чемпионат мира в 1996 году. В 1997-м он стал чемпионом мира в составе основной команды, а в 2004-м — обладателем Кубка мира. Также Игинла является двукратным олимпийским чемпионом (2002, 2010).

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