«Вашингтон» продлил контракт с канадским хоккеистом Уилсоном

Соглашение рассчитано на шесть лет. Зарплата 24-летнего игрока составит $5,17 млн в год. Предыдущий контракт Уилсона истек по окончании прошлого сезона.

«Том является бесценным игроком для нашей команды, и мы очень надеемся, что он сыграет большую роль для нашей команды в ближайшем будущем, — сказал генеральный менеджер команды Брайан Маклеллан. — Том — уникальный игрок: в 24 года он уже обладает впечатляющим опытом. Мы считаем, что Уилсон продолжит расти и совершенствоваться как хоккеист. Любой команде нужен такой игрок, как Том, чтобы добиваться успехов в НХЛ».

Уилсон был задрафтован «Вашингтоном» в 2012 году под общим 16-м номером. В составе «Кэпиталз» нападающий провел четыре сезона, сыграв 391 матч в регулярных чемпионатах и набрав 104 очка (35 заброшенных шайб + 69 результативных передач). В плей-офф на счету Уилсона 62 встречи и 20 очков (8+12). Партнерами по команде Уилсона являются россияне Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов.

В прошлом сезоне нападающий вместе с «Вашингтоном» завоевал первый в истории команды Кубок Стэнли. На его счету 78 игр в регулярном чемпионате и 21 встреча в рамках плей-офф. Уилсон установил личный рекорд результативности в обоих розыгрышах, набрав 35 (14+21) и 15 (5+10) очков соответственно.