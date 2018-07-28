«Вашингтон» продлил контракт с канадским хоккеистом Уилсоном
ТАСС, 28 июля. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» подписал новый контракт с канадским нападающим Томом Уилсоном. Об этом сообщает
ТАСС, 28 июля. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» подписал новый контракт с канадским нападающим Томом Уилсоном. Об этом сообщает
Соглашение рассчитано на шесть лет. Зарплата 24-летнего игрока составит $5,17 млн в год. Предыдущий контракт Уилсона истек по окончании прошлого сезона.
«Том является бесценным игроком для нашей команды, и мы очень надеемся, что он сыграет большую роль для нашей команды в ближайшем будущем, — сказал генеральный менеджер команды Брайан Маклеллан. — Том — уникальный игрок: в 24 года он уже обладает впечатляющим опытом. Мы считаем, что Уилсон продолжит расти и совершенствоваться как хоккеист. Любой команде нужен такой игрок, как Том, чтобы добиваться успехов в НХЛ».
Уилсон был задрафтован «Вашингтоном» в 2012 году под общим 16-м номером. В составе «Кэпиталз» нападающий провел четыре сезона, сыграв 391 матч в регулярных чемпионатах и набрав 104 очка (35 заброшенных шайб + 69 результативных передач). В
В прошлом сезоне нападающий вместе с «Вашингтоном» завоевал первый в истории команды Кубок Стэнли. На его счету 78 игр в регулярном чемпионате и 21 встреча в рамках
Новый сезон НХЛ стартует 3 октября.