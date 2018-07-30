Лучич о жалобах Дерозана: Тебе платят 30 млн в год. Хватит уже ныть

Дерозан не раз после обмена говорил, что недоволен этим, потому что в «Торонто» ему обещали, что не будут его менять.



«Он жалуется, что его обменяли на Кавая Ленарда — игрока, который входит в топ-5 в НБА.



Когда я слышу, как Демар говорит о проявленном к нему неуважении и все такое… Тебя вообще-то обменяли не в чертов “Кливленд”. Тебя обменяли в “Сан-Антонио” — команду, которая каждый год претендует на чемпионство.



Тебя будет тренировать баскетбольный Билл Беличик — Грегг Попович. И ты еще говоришь о неуважении? Чувак, тебе платят 30 млн в год, ты живешь в Сан-Антонио, живешь в штате, где меньше налоги.



Тебя никому не жалко, хватит уже ныть», — заявил Лучич в подкасте Spittin' Chiclets.