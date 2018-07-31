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31 июля, источник: Чемпионат.com

Брэйден Холтби привез Кубок Стэнли в Саскачеван

Голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Брэйден Холтби привёз Кубок Стэнли в родной Саскачеван.

Голкипер приехал в родной город, делал фотографии и раздавал автографы членам детской команды «Лэшберн Флайерз», в составе которой когда-то выступал.

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Напомним, в сезоне-2017/18 «Вашингтон» одержал первую в истории победу в Кубке Стэнли. На пути к трофею подопечные Барри Тротца одержали победу над «Коламбус Блю Джекетс» (4−2), «Питтсбург Пингвинз» (4−2), «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4−3) и «Вегас Голден Найтс» (4−1).

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