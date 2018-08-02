Клуб НХЛ «Аризона» выведет из обращения номер многолетнего капитана команды Доуна

Доун станет первым игроком в истории клуба, чей номер выведут из обращения. Церемония пройдет 24 февраля перед домашней игрой против «Виннипега» на арене Gila River. Бывший нападающий уже выразил благодарность клубу за оказанную честь.

«Я чрезвычайно благодарен за то, что стану первым игроком, чей номер “Койотис” выведут из обращения, — сказал Доун. — Я горд провести всю карьеру в в этой команде, потому что преданность и самоотдача не являются для меня пустым звуком. Я хочу поблагодарить всю организацию “Койотис” за эту невероятную честь. У меня очень много отличных воспоминаний, связанных со свитером “Койотис”, с нетерпением жду этого особенного вечера, который проведу в обществе друзей, семьи и прекрасных болельщиков».

Доун был выбран «Виннипегом» под седьмым номером на драфте 1995 года. Он провел один сезон в команде, после чего в 1996 году она переехала и стала называться «Финикс Койотис». В 2014 году клуб был переименован в «Аризона Койотис».