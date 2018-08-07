Форвард «Сент-Луиса» Тарасенко вернулся к тренировкам на льду после травмы

Тарасенко получил повреждение плеча в последнем матче регулярного чемпионата НХЛ в апреле, впоследствии хоккеист был прооперирован. Как отмечается в сообщении, темпы восстановления 26-летнего форварда опережают ожидаемые.

«Я должен дополнительно обсудить ситуацию с врачами, но мне разрешили тренироваться на льду с командой, пока необходимо по возможность избегать контактной борьбы. Но я могу бросать, я чувствую себя сильнее. Я готов к сезону», — сказал Тарасенко.