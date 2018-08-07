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00:02 (мск), источник: Р-Спорт

Форвард «Сент-Луиса» Тарасенко вернулся к тренировкам на льду после травмы

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Российский нападающий клуба НХЛ «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко приступил к тренировкам на льду почти через четыре месяца после операции, сообщается на официальном сайте команды.

Источник: AP 2018

Тарасенко получил повреждение плеча в последнем матче регулярного чемпионата НХЛ в апреле, впоследствии хоккеист был прооперирован. Как отмечается в сообщении, темпы восстановления 26-летнего форварда опережают ожидаемые.

«Я должен дополнительно обсудить ситуацию с врачами, но мне разрешили тренироваться на льду с командой, пока необходимо по возможность избегать контактной борьбы. Но я могу бросать, я чувствую себя сильнее. Я готов к сезону», — сказал Тарасенко.

Россиянин в 80 матчах «регулярки» в прошлом сезоне набрал 66 очков (33 гола и 33 результативные передачи). Тарасенко пропустил чемпионат мира в Дании.

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