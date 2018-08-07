Овечкин, Радулов и Ковальчук пашут на тренировках как сумасшедшие. До сезона НХЛ — два месяца
Видео, в которых очень много железа.
Видео, в которых очень много железа.
Самостоятельной подготовкой хоккеистов к сезону уже давно никого не удивишь.
Тренировочные лагеря и сборы клубов — штука хорошая, но приезжать туда в разобранном состоянии категорически не рекомендуется. Есть шанс разочаровать тренеров, потерять место в составе, а отвоевывать его по ходу сезона — задача проблематичная. Заниматься индивидуально игроки начинают задолго до начала предсезонной подготовки, русские звезды НХЛ — не исключение.
Новичок «Лос-Анджелеса» Илья Ковальчук, игроки «Далласа» Александр Радулов и Валерий Ничушкин уже вовсю работают над собой, несмотря на то, что
Не отстает и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин. Кубок Стэнли в руках форварда
Ну, а путь ко второму Кубку Стэнли выглядит примерно так.
Ови уже заждался нового сезона — сегодня он опубликовал в инстаграме видео с «Кэпитал-Уан Арены» и подписал его «Уже скоро…».
На самом же деле ждать матчей главной хоккейной лиге мира болельщикам предстоит еще достаточно долго — регулярка НХЛ стартует примерно через два месяца, в начале октября.
Артем Гаев