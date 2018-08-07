«Говорю Гретцки — у тебя столько рекордов, а мой ты так и не побил!» Огненное интервью Алексея Ковалева
Легендарный российский форвард стал помощником главного тренера «Куньлуня» и снова радует нас своими откровениями.
Легендарный российский форвард стал помощником главного тренера «Куньлуня» и снова радует нас своими откровениями.
Игорь ЕРОНКО
из Сочи
РОССИЯН ЗА ОКЕАНОМ НИ ВО ЧТО НЕ СТАВЯТ
— Когда вы последний раз были частью российского хоккея в «Атланте», нам история запомнилась по большей части написанием вашей фамилии. А чем она запомнилась вам?
— С одной стороны, у меня неудачно начался сезон. Потому что опять получил травму колена. Сделал небольшую операцию на мениске. А потом мне так и не предоставили хорошей возможности обрести форму. Слишком все быстро происходило. Пошло кувырком. И в команде
— В 2013 году вы сказали, что не хотите иметь ничего общего с российским хоккеем.
— Я люблю, когда люди говорят и делают. Когда видно
— Где вы смотрели Олимпиаду?
— Я только финал видел. Был в Америке. Лагерь,
— Как вам уровень финала?
— Это не тот финал вроде тех, в которых мы играли с канадцами. Финал с немцами… И еще чуть не проиграли. Но ребята все равно молодцы. Вытащили матч, и уже никто не будет смотреть, как они это сделали.
— На этой вашей разочарованности российским хоккеем
— Они мне в 2007-м сказали
НУЖНО ВЕРНУТЬ НАШЕМУ ХОККЕЮ СВОЕ ЛИЦО
— Видите ли вы
— Если смотреть на него в целом и нарисовать
— Вас тянуло помочь решить проблемы, будучи на руководящей должности?
— Я не любитель ходить и напрашиваться. Спрашивал, есть ли возможность — ответов мало было. Иногда вообще не было. Попросят — помогаю, езжу
— В ФХР появился специалист из Канады по силовому катанию и развитию игроков.
— Я делаю людям катание, но не рекламирую себя. Те, кто меня знают, — обращаются, и я занимаюсь с ними. Но это больше в Америке. Ну, и когда лагеря проводил — мы много занимались катанием. Моя специфика обучения — это не больше сделать, а детально разобрать и довести до ребенка или взрослого хоккеиста правильность технического исполнения того или другого элемента. Будь то на видео или на собственном примере. Лагеря у меня всегда были 10-дневные, потому что за 10 дней можно донести до ребенка правильность катания, техники или броска, а дальше он уже сам будет дорабатывать.
— Хоккеисты СКА хорошо катаются?
— Есть ребята, которые очень хорошо катаются, но есть и такие, в основном высокие ребята, которым над катанием нужно работать. Взять Здено Хару — он когда пришел в НХЛ, плохо катался. Съездил пару раз в русские лагеря, и совсем другим игроком стал.
— В Швейцарию к Юрзинову?
— Он,
БЫЛ В ШОКЕ, КОГДА МЕНЯ УБРАЛИ ИЗ НХЛ
— Главного тренера вашей нынешней команды Юсси Таполу спросили: нужно ли «Куньлуню» усиление. Он сказал, что, конечно же, нужно, но если что, у него в рукаве, то есть на лавке, всегда есть козырь в виде Алексея Ковалева.
— Я всегда готов выйти на лед. В любом состоянии. Всегда поддерживаю форму. Не знаю насколько это реально и не хочу, чтобы люди думали, что есть такая вероятность. Шутка шуткой, но никто ж не знает, чем она в итоге обернется.
— Фетисов сыграл за ЦСКА в 51. Федоров выступал за ЦСКА на Кубке Шпенглера в 44. Вам 45.
— Я бы с удовольствием. Так как непонятным образом закончил карьеру в НХЛ. Меня вынудили ее закончить — это было не по моей воле. И хотелось бы завершить на правильной ноте, если появится такая возможность. Начал карьеру в России, многое здесь прошел — фактически все периоды российского хоккея, начиная с СССР. Союз, СНГ, без страны, Россия и все остальное. И было бы здорово нормально закончить карьеру игрока, а не так, что выкинули из команды, и пропал человек.
— Если бы у вас был выбор, где провести последний матч — это была бы «Лада»?
— Нет. Если провести, то в «Динамо». С «Динамо» у меня все началось. Но можно и в «Куньлуне», какая разница.
— А как вы восприняли исключение «Лады» из КХЛ и заметили ли вообще?
— Это уже второй раз случается. Обидно. Но будем надеяться, что хоть в Самаре найдут деньги и построят дворец. Чтоб хотя бы там играть, если в Тольятти денег не хватает. Дворец в Тольятти есть, а денег — нет. Поэтому хотят они перевезти команду в Самару,
— Что тогда во «Флориде» у вас произошло?
— Мне никто ничего не объяснял. Просто сказали: «В вашей помощи мы больше не нуждаемся». Встречался я с генеральным менеджером, пытался понять, что же произошло, и почему со мной так поступили, но все, что услышал: «Я встречаюсь с тобой не для того, чтобы объяснять, что случилось, а просто помочь пройти этот период». Очень странная помощь. По правилам НХЛ, если ты подписываешь договор о завершении карьеры, то имеешь право вернуться только через два года. А кто меня возьмет через два года? Я просил доиграть последние 10 матчей в
— Наиль Якупов тут заявил, что русских в НХЛ едва ли не гнобят.
— Не скажу, что это везде так. Везде
— Речь случайно не об «Оттаве»?
— Нет. Я не делю клубы. Где бы я ни играл, везде были
ЕСЛИ МЕДВЕДИ ЕЗДЯТ НА ВЕЛОСИПЕДЕ, ТО И КИТАЙЦЫ ЗАИГРАЮТ В ХОККЕЙ
— Как вы оказались в «Куньлуне»?
— Генеральный менеджер позвонил — мы знали друг друга до этого — и спросил, есть ли у меня интерес поработать в китайской команде. Я в Швейцарии два года назад работал, но уехал, потому что мне не понравилось, как вообще в организации все устроено. Никакого продвижения нет. Их устраивает их положение. А мне это не интересно. Я хочу видеть продолжение своей работы. Чтобы было видно, что и клуб развивается, и игроки развиваются. Если ты видишь результат своей работы на
— Вы понимаете, за счет чего швейцарцы иногда выстреливают и подбираются все ближе к большой шестерке?
— Они приглашают много канадских и американских специалистов. Те делятся своим опытом. А швейцарцы — они как магниты. Всасывают в себя эту информацию, хорошо ее переваривают, отделяя ту, что нужна, от той, что не нужна, и правильно используют. Не как машины, не как роботы, а именно правильно эту информацию воспринимают.
— А китайцы — как роботы?
— Не то чтобы как роботы. Но они очень работящие ребята. Им единственное, что нужно, — добавить понимания в игре. У них есть техничные игроки, но в основном все завязано на работоспособность. Они много тратят энергии, работая на льду, не понимая, что эта энергия быстро уходит. А заменить ее они ничем не могут. Но если им добавить правильного мышления, понимания, как использовать свою энергию, тактических навыков, тогда они начнут видеть игру
— Но голову ведь не прокачаешь.
— Все можно прокачать. Главное, чтобы желание было. Научить всему можно. Если медведи и обезьяны на велосипедах в цирке ездят, то и китайцев можно играть в хоккей научить.
— До этого звонка из Китая были ли мысли о тренерской работе?
— Я был в так называемых оценочных лагерях в Торонто и Ванкувере в прошлом и позапрошлом годах, где «Куньлунь» просматривал всех китайцев, что живут в Канаде, учатся там. Видимо, им понравилась моя работа с хоккеистами, заинтересовала их, и они обратились ко мне.
— За что вы отвечаете в «Куньлуне»? И почему все время ходите с ноутбуком?
— Я отвечаю за розыгрыш вбрасываний и большинство. И мне нагляднее сразу все показать на ноутбуке. Когда я еще играл, всегда было интересно посмотреть со стороны.
— Вы видите себя главным тренером?
— Да.
— Олимпийской сборной Китая?
— Я бы с удовольствием. И китайцем на Олимпиаде побыть — это приятно. А если еще и выиграть ее — тогда точно бегать все будут. Это не такая сложная работа, тем более у меня не было никогда проблем в отношениях с коллективом, с ребятами. И я считаю, что могу довести видение моего хоккея до любого. Смотря по тем, с кем я занимался или занимаюсь, — они видят результат. Они видят разницу. Некоторые даже смеются, потому что раньше
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— Нет.
ХОККЕЙ НХЛ В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ СТАЛ НЕИНТЕРЕСНЫМ
— В последнем розыгрыше Кубка Стэнли за кого болели?
— Я в последнее время мало хоккей смотрю. Тем более сейчас хоккей в НХЛ неинтересный стал. Есть несколько команд, которые можно смотреть, скажем, «Питтсбург», команды, где наши ребята, где есть
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— Многое исходит от тренеров, которые не дают хоккеистам играть. Боятся, что игрок сделает ошибку, команда начнет проигрывать, а это ведь влияет на его работу. Смотришь ведь и видно, что у некоторых игроков есть способности, есть данные, они могут создать
— Кинэн не заставлял вас наступать на горло собственной песне?
— Нет. Для Кинэна важна была работоспособность, чтобы ты старался. Если ты все это показываешь — порядок, поэтому, наверное, я и сыграл однажды десятиминутную смену (Кинэн не пустил Ковалева на лавку, потому что его смена продлилась больше минуты, превысив внутрикомандный лимит. Майк таким образом пытался наказать Алексея, заставив его доиграть второй период матча с «Бостоном». За семь с лишним минут Ковалев заработал на себе два удаления и забил гол за 32 секунды до конца двадцатиминутки, но все равно не был убран со льда — прим. «СЭ»). С одной стороны, он хотел меня проучить. С другой — я молодой пацан, голодный, который хочет показать, что он лучше всех. И бывали, естественно, моменты, когда я переигрывал
АК-27, «АРТИСТ» ИЛИ COMANDOR?
— Есть ли игрок в НХЛ, на которого вы смотрите и получаете удовольствие?
— Макдэвид в «Эдмонтоне». Парни из «Питтсбурга». В «Лос-Анджелесе» есть хорошие ребята. Но сейчас не везде такие хоккеисты есть. Раньше в каждой команде был игрок, хотя бы
— Считалось, что Байлсма загонял всех в предельно узкие рамки, за исключением двух игроков. Насколько это типично для НХЛ?
— До встречи с Байлсмой я шесть лет провел в «Питтсбурге», и там в первый же день меня тренер (Кевин Константин — прим. «СЭ») вызвал и сказал: «Мы знаем твои способности, знаем твои технические данные. Играй как считаешь нужным. Мы тебе ничего говорить не будем. Не будем учить играть». Я еще подумал: «Наконец-то я попал в свою команду». Поэтому у меня и результативность была всегда хорошая. И удовольствие я получал. И против нас было тяжело играть. И звено у меня — Страка — Ланг — Ковалев — было два или три года лучшим звеном лиги. И совсем другой результат был.
— Ваши обучающие видео, на которых вы чего только ни вытворяете, до сих пор очень популярны. И недавно вы приняли участие в «ведро-челлендже». Какой самый крутой трюк вам удавался?
— Все, что реально, а не смонтировано,
— Может,
— Да нет. У меня всегда все выходило само по себе. Я не пытался
— От ворот до ворот в девятку попадете?
— Раньше попадал. Сейчас — не знаю, давно не пробовал.
— Какое прозвище вам ближе: АК-27 или «Артист»?
— У меня еще одно есть: Commandor. Это в «Питтсбурге» было. Командир, мол. Потому что был лидером, много забивал, все время