Бывший хоккеист «Чикаго» Микита скончался на 79-м году жизни

Микита всю свою карьеру провел в составе «Чикаго», за который выступал с 1958 по 1980 год. Он является обладателем Кубка Стэнли 1961 года, рекордсменом команды по количеству очков (1467) и матчей (1394), участником Суперсерии 1972 года.