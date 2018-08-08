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00:11 (мск), источник: ТАСС

Бывший хоккеист «Чикаго» Микита скончался на 79-м году жизни

ТАСС, 8 августа. Бывший нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Чикаго» Стэн Микита скончался в возрасте 78 лет. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу лиги.

О причинах смерти канадца не сообщается.

Микита всю свою карьеру провел в составе «Чикаго», за который выступал с 1958 по 1980 год. Он является обладателем Кубка Стэнли 1961 года, рекордсменом команды по количеству очков (1467) и матчей (1394), участником Суперсерии 1972 года.

Форвард был введен в Зал хоккейной славы в 1983 году. Кроме того, он стал первым игроком в истории клуба, чей номер был выведен из обращения.

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