Кузнецов презентует Кубок Стэнли в Челябинске 15 августа

Трофей сначала будет представлен в школе «Трактора» с 11:00 до 13:30, а после выставлен на обозрение на ледовой арене клуба. Там на него с 18:00 до 19:50 смогут взглянуть все болельщики, которые придут на матч Кубка губернатора Челябинской с магнитогорским «Металлургом». Как отмечается, билеты на игру будут стоить 500 рублей, а все собранные средства будут перечислены хоккейной школе челябинского клуба.