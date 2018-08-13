Кузнецов презентует Кубок Стэнли в Челябинске 15 августа

Трофей сначала будет представлен в школе «Трактора» с 11:00 до 13:30, а после выставлен на обозрение на ледовой арене клуба. Там на него с 18:00 до 19:50 смогут взглянуть все болельщики, которые придут на матч Кубка губернатора Челябинской с магнитогорским «Металлургом». Как отмечается, билеты на игру будут стоить 500 рублей, а все собранные средства будут перечислены хоккейной школе челябинского клуба.
«Вашингтон» по итогам сезона-2017/18 завоевал свой первый Кубок Стенли. Кузнецов стал лучшим бомбардиром плей-офф НХЛ, набрав 32 (12 шайб + 20 передач) очка. Ранее капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин уже представил трофей в Москве.