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21:01 (мск), источник: Р-Спорт

Кузнецов презентует Кубок Стэнли в Челябинске 15 августа

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов 15 августа покажет болельщикам в родном Челябинске завоеванный в минувшем сезоне Кубок Стэнли, сообщается на официальном сайте челябинского «Трактора».

Источник: Reuters

Трофей сначала будет представлен в школе «Трактора» с 11:00 до 13:30, а после выставлен на обозрение на ледовой арене клуба. Там на него с 18:00 до 19:50 смогут взглянуть все болельщики, которые придут на матч Кубка губернатора Челябинской с магнитогорским «Металлургом». Как отмечается, билеты на игру будут стоить 500 рублей, а все собранные средства будут перечислены хоккейной школе челябинского клуба.

«Вашингтон» по итогам сезона-2017/18 завоевал свой первый Кубок Стенли. Кузнецов стал лучшим бомбардиром плей-офф НХЛ, набрав 32 (12 шайб + 20 передач) очка. Ранее капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин уже представил трофей в Москве.

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