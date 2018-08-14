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11:27 (мск), источник: Чемпионат.com

В сезоне-2018/19 телевидение США установит рекорд по трансляциям игр НХЛ

Главный канал Северной Америки NBC опубликовал расписание трансляций матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги на сезон-2018/19.

Источник: AP 2018

В общей сложности NBC и NBCSN (спортивный филиал общенациональной сети. — Прим. «Чемпионата») планируют к показу 109 матчей. Из них на главном канале NBC будет показано 13 игр. Отмечается, что это наибольшее количество хоккейных трансляций с момента приобретения сетью прав на показ матчей НХЛ в 2005 году.

«Интерес к хоккею растёт впечатляющими темпами в регионах, где этот вид спорта раньше не был особо популярен, в лиге появляются новые звёзды. Учитывая эти факторы, мы посчитали, что пришла пора расширить наше хоккейное вещание по средам.

Новый подход позволит нам показать игру восходящих звёзд, а также больше матчей с участием клубов Западной конференции и Канады, — сообщил исполнительный продюсер и президент дирекции производства программ NBC Sports Сэм Флад.

Штаб-квартира NBC находится в небоскрёбе Джи-И-Билдинг в Рокфеллеровском центре в Нью-Йорке, дополнительные телестудии — в Вашингтоне, дополнительные офисы — в Бербанке (штат Калифорния) и Чикаго.

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