Звезды НХЛ дарят хоккейную экипировку детским школам в России. Этот проект придумали в США

Источник: AP 2018

Российские хоккеисты не слишком любят афишировать то, что они занимаются благотворительностью. Известно, что Илья Ковальчук с женой Николь много и часто помогали больным детям. Пару лет назад Ковальчук купил на благотворительном аукционе в Санкт-Петербурге новогоднюю ель за миллион рублей и подарил ее коррекционной школе-интернату. Вырученные средства пошли на создание детского реабилитационного центра в Волгограде. И таких историй очень много. Приятно, когда о некоторых из них мы узнаем.

Несколько дней назад хоккейный агент Дэн Мильштейн рассказал в твиттере, что его клиент Никита Зайцев совместно с профсоюзом игроков НХЛ и фондом Goals & Dreams подарил детской команде «Пингвины» 25 комплектов экипировки. Школа располагается в Москве, откуда родом хоккеист «Торонто».

Goals & Dreams — фонд НХЛ, направленный на помощь юным хоккеистам и развитие этого вида спорта. За 18 лет экипировку от участников проекта получили более 80 тысяч детей в 34 странах получили. За это время фонд потратил около 24 млн долларов на развитие хоккея.

К акции присоединился и Никита Кучеров. Нападающий «Тампы» презентовал те же 25 комлпектов экипировки детской команде своего первого тренера Геннадия Курдина. Сейчас Курдин работает с ребятами 2002 года рождения в подольском «Витязе».

Кучеров вообще никогда не забывал своего первого тренера. Подписав в 2016 году трехлетний контракт с «Тампой», Никита подарил Курдину автомобиль Land Cruiser. Будущая звезда НХЛ попала в команду к тренеру в пятилетнем возрасте. Родители Кучерова постоянно работали, так что Геннадий Геннадьевич нередко отвозил своего маленького ученика с тренировок в детский сад.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bji9xUMgBlU/?utm_source=ig_embed" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bji9xUMgBlU/?utm_source=ig_embed" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Always great to visit my first coach</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/nikitakucherov86/?utm_source=ig_embed" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Nikita Kucherov</a> (@nikitakucherov86) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-06-03T02:48:59+00:00">2 Июн 2018 в 7:48 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

После того, как Кучеров уехал в НХЛ, он продолжил общение с первым тренером. Несколько лет назад он вместе с Никитой Гусевым и Игорем Ожигановым (тоже воспитанниками Курдина в «Белых медведях») приехал в Подольск на закрытие сезона команды первого тренера. Хоккеисты пообщались с детишками, провели фотосессию. «Внимательно слушайте Геннадия Геннадьевича и тренируйтесь. Потом так работать с вами не будет уже никто», — говорил юным хоккеистам Ожиганов.