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23 августа, источник: Sport24

Звезды НХЛ дарят хоккейную экипировку детским школам в России. Этот проект придумали в США

Поступок месяца.

Источник: AP 2018

Российские хоккеисты не слишком любят афишировать то, что они занимаются благотворительностью. Известно, что Илья Ковальчук с женой Николь много и часто помогали больным детям. Пару лет назад Ковальчук купил на благотворительном аукционе в Санкт-Петербурге новогоднюю ель за миллион рублей и подарил ее коррекционной школе-интернату. Вырученные средства пошли на создание детского реабилитационного центра в Волгограде. И таких историй очень много. Приятно, когда о некоторых из них мы узнаем.

Несколько дней назад хоккейный агент Дэн Мильштейн рассказал в твиттере, что его клиент Никита Зайцев совместно с профсоюзом игроков НХЛ и фондом Goals & Dreams подарил детской команде «Пингвины» 25 комплектов экипировки. Школа располагается в Москве, откуда родом хоккеист «Торонто».

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Goals & Dreams — фонд НХЛ, направленный на помощь юным хоккеистам и развитие этого вида спорта. За 18 лет экипировку от участников проекта получили более 80 тысяч детей в 34 странах получили. За это время фонд потратил около 24 млн долларов на развитие хоккея.

К акции присоединился и Никита Кучеров. Нападающий «Тампы» презентовал те же 25 комлпектов экипировки детской команде своего первого тренера Геннадия Курдина. Сейчас Курдин работает с ребятами 2002 года рождения в подольском «Витязе».

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Кучеров вообще никогда не забывал своего первого тренера. Подписав в 2016 году трехлетний контракт с «Тампой», Никита подарил Курдину автомобиль Land Cruiser. Будущая звезда НХЛ попала в команду к тренеру в пятилетнем возрасте. Родители Кучерова постоянно работали, так что Геннадий Геннадьевич нередко отвозил своего маленького ученика с тренировок в детский сад.

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После того, как Кучеров уехал в НХЛ, он продолжил общение с первым тренером. Несколько лет назад он вместе с Никитой Гусевым и Игорем Ожигановым (тоже воспитанниками Курдина в «Белых медведях») приехал в Подольск на закрытие сезона команды первого тренера. Хоккеисты пообщались с детишками, провели фотосессию. «Внимательно слушайте Геннадия Геннадьевича и тренируйтесь. Потом так работать с вами не будет уже никто», — говорил юным хоккеистам Ожиганов.

Хоккейная экипировка, деньги или просто внимание. Любой добрый поступок может воплотить мечты ребенка. Что может быть важнее этого?

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