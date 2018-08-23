Флаг Украины, вышиванки и кони. Тренер Овечкина привез Кубок Стэнли в родной город
День Барри Тротца в Дофине.
День Барри Тротца в Дофине.
Кубок Стэнли продолжает свое путешествие по городам и странам, в которых родились его новые обладатели — хоккеисты и тренеры «Вашингтон Кэпиталз». Наконец, дошла очередь и до одного из главных героев чемпионского сезона «Столичных» — главного тренера Барри Тротца. Этим летом 56-летний специалист не договорился с «Вашингтоном» о новом контракте и теперь попробует вернуть статус
Справедливости ради, все началось еще вечером вторника, когда Тротцу вручили сертификат о том, что в Дофине теперь есть улица его имени.
А уже в среду утром в маленький канадский городок доставили один из главных трофеев мирового хоккея.
Тротц привез Кубок Стэнли в местный центр здоровья и рассказал, что в него вмещается 14 банок пива.
По городу в этот день тренер и его семья передвигались вот в таком прицепе.
Это чемпионский залп.
А это популярность
Ну и пара фото, которые вас сильно удивят.
Все легко объяснимо. Еще с 1896 года в Дофин начало прибывать большое количество украинцев. Согласно канадской переписи 1996 года, украинцы составляют самую большую этническую группу в этом городе — 41,04% населения.
Впереди у Барри тяжелый сезон у руля новой команды. Но как бы он не закончился, для родного города Тротц теперь навсегда останется супергероем.