Ковальчук: Выбрал «Лос-Анджелес», потому что там тепло и хорошо
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости, Ильдар Сатдинов. Российский хоккеист Илья Ковальчук заявил, что он выбрал клуб НХЛ «Лос-Анджелес Кингз», потому что там тепло и хорошо.
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости, Ильдар Сатдинов. Российский хоккеист Илья Ковальчук заявил, что он выбрал клуб НХЛ «Лос-Анджелес Кингз», потому что там тепло и хорошо.
Летом Ковальчук вернулся в НХЛ, подписав трехлетний контракт с «Лос-Анджелес Кингз». С 2013 по 2018 годы хоккеист выступал в КХЛ за
«Почему выбрал “Лос-Анджелес”? Потому что там тепло и хорошо», — сказал Ковальчук журналистам.
«А по творческим планам: хочу записать сольный альбом, пара синглов уже вышла», — в шутку добавил хоккеист.