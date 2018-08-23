Текущие события
Хоккей. НХЛ
24.05
Тампа-Бэй Лайтнинг0
Вашингтон Кэпиталз4
Хоккей. НХЛ
29.05
Вегас Голден Найтс6
Вашингтон Кэпиталз4
Хоккей. НХЛ
31.05
Вегас Голден Найтс2
Вашингтон Кэпиталз3
Хоккей. НХЛ
3.06
Вашингтон Кэпиталз3
Вегас Голден Найтс1
Хоккей. НХЛ
5.06
Вашингтон Кэпиталз6
Вегас Голден Найтс2
Хоккей. НХЛ
8.06
Вегас Голден Найтс3
Вашингтон Кэпиталз4
Все события
Фоторепортажи
20Рекорд Гиннесса Евгения Малкина
7Головин в «Монако». Еще несколько крутых фото на Лазурном побережье
23 августа, источник: Р-Спорт

Ковальчук: Выбрал «Лос-Анджелес», потому что там тепло и хорошо

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости, Ильдар Сатдинов. Российский хоккеист Илья Ковальчук заявил, что он выбрал клуб НХЛ «Лос-Анджелес Кингз», потому что там тепло и хорошо.

Источник: AP 2018

Летом Ковальчук вернулся в НХЛ, подписав трехлетний контракт с «Лос-Анджелес Кингз». С 2013 по 2018 годы хоккеист выступал в КХЛ за санкт-петербургский СКА, в составе которого дважды выиграл Кубок Гагарина.

«Почему выбрал “Лос-Анджелес”? Потому что там тепло и хорошо», — сказал Ковальчук журналистам.

«А по творческим планам: хочу записать сольный альбом, пара синглов уже вышла», — в шутку добавил хоккеист.

Лос-Анджелес Кингз
НовостиМатчиСоставСтатистика
НХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
 Максим Ковтун: мы с Плющенко все спокойно по-деловому обсудили
Голкипер "Сибири" исполнил самый невероятный буллит года
«Зенит» сделал шаг к групповому этапу, «Уфе» нужно отыгрываться
Ветеран «Спартака» Алексей Парамонов скончался в возрасте 93 лет
Источник: «Зенит» сделал предложение экс-игроку «Ювентуса»
Три пенальти Безбородова и клуб из Люксембурга. Обзор ЛЕ
СМИ: Зидан остается запасным вариантом для «МЮ»
Сезон чемпионата Германии стартует матчем с участием «Баварии»
Стивен Джеррард поделился ожиданиями от ответного матча с «Уфой»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь