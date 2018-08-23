Ковальчук: Выбрал «Лос-Анджелес», потому что там тепло и хорошо

Летом Ковальчук вернулся в НХЛ, подписав трехлетний контракт с «Лос-Анджелес Кингз». С 2013 по 2018 годы хоккеист выступал в КХЛ за санкт-петербургский СКА, в составе которого дважды выиграл Кубок Гагарина.