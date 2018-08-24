Источник: Эрик Карлссон не хочет играть за команды из Канады
Журналистка NBCSports Кэтрин Тэппен сообщила, что защитник «Оттавы Сенаторз» Эрик Карлссон намерен продолжить карьеру в одном из американских клубов Национальной хоккейной лиги.
Журналистка NBCSports Кэтрин Тэппен сообщила, что защитник «Оттавы Сенаторз» Эрик Карлссон намерен продолжить карьеру в одном из американских клубов Национальной хоккейной лиги.
«Источник говорит, что звёздный защитник Эрик Карлссон не хочет играть за команды из Канады. Он хочет находиться на американском рынке», — написала Тэппен.
Напомним, что ранее «Оттава» предложила Карлссону подписать 8-летний контракт на $ 80 млн, и в то же время дала ему разрешение на переговоры с другими клубами. Следующий сезон — последний по текущему контракту Карлссона с зарплатой $ 6,5 млн в год. Начиная с 1 июля этого года он может подписать новый контракт — с «Оттавой» или тем клубом, куда будет обменян. По информации известного инсайдера Эллиотта Фридмана, наиболее вероятными покупателями являются команды Западной конференции.