Ковальчук: «Лос-Анджелес» изменился в лучшую сторону с 2012 года

Летом Ковальчук вернулся в НХЛ, подписав трехлетний контракт с «Лос-Анджелес Кингз». С 2013 по 2018 год хоккеист выступал в КХЛ за санкт-петербургский СКА, в составе которого дважды выиграл Кубок Гагарина.
«Меня не смущает, что “Лос-Анджелес” — одна из самых возрастных команд НХЛ. С жильем там я уже определился, семья поедет со мной. Дети пойдут в школу в Лос-Анджелесе. Все уже устроились, все хорошо. Выбрал “Кингз”, потому что это хорошая команда, у нее есть шанс выиграть Кубок Стэнли. И город хороший. Нынешний “Лос-Анджелес” действительно отличается от того, что играл против моего “Нью-Джерси” в финале плей-офф в 2012 году. В лучшую сторону», — заявил Ковальчук журналистам.
«По стилю мне эта команда подходит. Время покажет. Сейчас я не могу загадывать — мое дело как следует подготовиться и приехать в хорошей форме», — сказал он.