Ковальчук: «Лос-Анджелес» изменился в лучшую сторону с 2012 года

«Меня не смущает, что “Лос-Анджелес” — одна из самых возрастных команд НХЛ. С жильем там я уже определился, семья поедет со мной. Дети пойдут в школу в Лос-Анджелесе. Все уже устроились, все хорошо. Выбрал “Кингз”, потому что это хорошая команда, у нее есть шанс выиграть Кубок Стэнли. И город хороший. Нынешний “Лос-Анджелес” действительно отличается от того, что играл против моего “Нью-Джерси” в финале плей-офф в 2012 году. В лучшую сторону», — заявил Ковальчук журналистам.