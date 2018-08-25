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17:25 (мск), источник: Р-Спорт

Ковальчук: «Лос-Анджелес» изменился в лучшую сторону с 2012 года

С. -ПЕТЕРБУРГ, 25 авг — РИА Новости, Сергей Яременко. Российский нападающий «Лос-Анджелеса» Илья Ковальчук заявил, что его новый клуб изменился в лучшую сторону с тех пор, когда хоккеист в составе «Нью-Джерси» играл против него в финале Кубка Стэнли-2012.

Источник: AP 2018

Летом Ковальчук вернулся в НХЛ, подписав трехлетний контракт с «Лос-Анджелес Кингз». С 2013 по 2018 год хоккеист выступал в КХЛ за санкт-петербургский СКА, в составе которого дважды выиграл Кубок Гагарина.

«Меня не смущает, что “Лос-Анджелес” — одна из самых возрастных команд НХЛ. С жильем там я уже определился, семья поедет со мной. Дети пойдут в школу в Лос-Анджелесе. Все уже устроились, все хорошо. Выбрал “Кингз”, потому что это хорошая команда, у нее есть шанс выиграть Кубок Стэнли. И город хороший. Нынешний “Лос-Анджелес” действительно отличается от того, что играл против моего “Нью-Джерси” в финале плей-офф в 2012 году. В лучшую сторону», — заявил Ковальчук журналистам.

«По стилю мне эта команда подходит. Время покажет. Сейчас я не могу загадывать — мое дело как следует подготовиться и приехать в хорошей форме», — сказал он.

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