Бобровский ищет зарплату Прайса: «Коламбус» избавится от россиян?
Пример Панарина может оказаться заразителен.
Пример Панарина может оказаться заразителен.
Нападающий «Блю Джекетс» Артемий Панарин расшевелил нынешнее и без того событийное лето своим нежеланием продлевать контракт с командой, и в процессе наблюдения этого интересного сюжета все
Ярких заголовков, посвящённых Бобровскому, этим летом мы не увидели. Ни сам Сергей, ни его агент Пол Теофанос публично не заявляли о своих желаниях или требованиях, но, по неофициальным данным, ситуация в переговорах наблюдается не самая радужная. Менеджмент «Коламбуса» провёл первичное обсуждение с агентом Бобровского, в результате которого обнаружилось гигантское расхождение в стартовых позициях. Согласно популярному среди болельщиков мнению, Сергей будет «искать деньги Кэри Прайса», то есть ориентироваться на контракт голкипера «Монреаля», который составляет $ 10,5 млн в год. Это даст право Бобровскому стать самым высокооплачиваемым (или одним из таковых) вратарём НХЛ.
Нынешняя позиция руководства «мундиров» такова, что переплачивать за голкипера босс «Коламбуса» Ярмо Кекяляйнен пока явно не желает. Он, также как и Бобровский, ориентируется на «Монреаль», который пожалел о заключённом с Прайсом восьмилетнем договоре на $ 84 млн почти сразу же после того, как высохли чернила после подписи. Но если главный недостаток Прайса — это склонность к травматизму, то в ситуации с Сергеем влияют сугубо хоккейные факторы. Главный из них — это не самая уверенная игра в
С Сергеем в воротах «мундиры» трижды становились участниками
При этом, после вылета из плей-офф-2018 («Коламбус» вёл 2−0 в серии с «Вашингтоном», но проиграл в шести матчах), полную поддержку Бобровскому оказал главный тренер команды Джон Торторелла. «На этот раз Боб совсем иначе выступил в
«Мне кажется, что я сыграл хороший, сильный сезон. Я был последователен и стабилен, хорошо сыграл в
В пользу Бобровского говорит и расширенная статистика. Согласно данным статистического портала NaturalStatTrick.com, надёжность игры Бобровского в
Однако в
При этом, не стоит забывать, что все контрактные переговоры и оценка будущей зарплаты строятся на показателях регулярного чемпионата, поскольку в
Шансы на то, что Панарина обменяют до начала сезона, кажутся небольшими. Но всё же они выше вероятности обмена Бобровского. «Мундиры» ни в коем случае не продадут своего первого вратаря, поскольку у них нет никого, кто мог бы занять его место.
Неясность в деле с Панариным и подвешенная ситуация с Бобровском делают предстоящий регулярный чемпионат для «Коламбуса» чрезвычайно интригующим. А дополнительного «перчика» в игру команды из Огайо может добавить тот факт, что огненный Торторелла тоже «сидит на горячем стуле»: контракт наставника заканчивается после окончания нынешнего сезона.