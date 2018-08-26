Бобровский ищет зарплату Прайса: «Коламбус» избавится от россиян?

Источник: AP 2018

Нападающий «Блю Джекетс» Артемий Панарин расшевелил нынешнее и без того событийное лето своим нежеланием продлевать контракт с командой, и в процессе наблюдения этого интересного сюжета все как-то позабыли о другом российском герое «Коламбуса». У двукратного обладателя «Везины» Сергея Бобровского через год также заканчивается действующий контракт, и его отношения с клубом также приобретают новую интригу.

Бобровский просит $ 10 млн в год?

Ярких заголовков, посвящённых Бобровскому, этим летом мы не увидели. Ни сам Сергей, ни его агент Пол Теофанос публично не заявляли о своих желаниях или требованиях, но, по неофициальным данным, ситуация в переговорах наблюдается не самая радужная. Менеджмент «Коламбуса» провёл первичное обсуждение с агентом Бобровского, в результате которого обнаружилось гигантское расхождение в стартовых позициях. Согласно популярному среди болельщиков мнению, Сергей будет «искать деньги Кэри Прайса», то есть ориентироваться на контракт голкипера «Монреаля», который составляет $ 10,5 млн в год. Это даст право Бобровскому стать самым высокооплачиваемым (или одним из таковых) вратарём НХЛ.

Нынешняя позиция руководства «мундиров» такова, что переплачивать за голкипера босс «Коламбуса» Ярмо Кекяляйнен пока явно не желает. Он, также как и Бобровский, ориентируется на «Монреаль», который пожалел о заключённом с Прайсом восьмилетнем договоре на $ 84 млн почти сразу же после того, как высохли чернила после подписи. Но если главный недостаток Прайса — это склонность к травматизму, то в ситуации с Сергеем влияют сугубо хоккейные факторы. Главный из них — это не самая уверенная игра в плей-офф.

Проклятый первый раунд

Сомнения в надёжности Бобровского в кубковых баталиях не лишены оснований. Если в регулярных чемпионатах за 6 сезонов в «Коламбусе» новокузнечанин был великолепен, четыре раза фиксируя надёжность отражённых бросков выше 92%, то в Кубке Стэнли всё было совсем иначе.

С Сергеем в воротах «мундиры» трижды становились участниками плей-офф, и каждый раз спотыкались в первом же раунде, а статистика россиянина выглядела скромно: 90,8% отражённых бросков в сезоне-2013/14, провальные 88,2% в сезоне-2016/17 и несолидные 90% в прошлом году. В среднем за один кубковый матч Бобровский пропускал более трёх шайб, что плохо вяжется с реноме одного из сильнейших вратарей лиги.

При этом, после вылета из плей-офф-2018 («Коламбус» вёл 2−0 в серии с «Вашингтоном», но проиграл в шести матчах), полную поддержку Бобровскому оказал главный тренер команды Джон Торторелла. «На этот раз Боб совсем иначе выступил в плей-офф. Он был гораздо более расслабленным и уверенным в своей игре. Я считаю, что в этом году Бобровский сделал большой шаг вперёд», — заявил строгий Торторелла, чья сдержанная похвала стоит очень дорого.

«Мне кажется, что я сыграл хороший, сильный сезон. Я был последователен и стабилен, хорошо сыграл в плей-офф. Конечно, можно было сыграть лучше, ведь мы проиграли, но я сделал всё, что мог. Я много работал, боролся. Считаю, что я давал команде шансы на победу в каждом из матчей», — отметил сам Сергей.



В пользу Бобровского говорит и расширенная статистика. Согласно данным статистического портала NaturalStatTrick.com, надёжность игры Бобровского в плей-офф заметно выросла. Все броски по воротам статистики условно разделили на три категории опасности — низкую, среднюю и высокую (критерии такого деления не разглашаются), и согласно этим цифрам, россиянин почти не пропускал в «регулярке» «лёгких» бросков. Зато мало выручал в моментах, когда броски были высокой сложности.

Однако в плей-офф картина поменялась в пользу Сергея, хотя общий показатель надёжности оказался ниже, чем в «гладком» сезоне. Бобровский много выручал в безнадёжных ситуациях, и именно этим заслужил добрые слова от партнёров и тренера.

При этом, не стоит забывать, что все контрактные переговоры и оценка будущей зарплаты строятся на показателях регулярного чемпионата, поскольку в плей-офф хоккеисты де-юре играют бесплатно. В случае, если компромисс не будет найден, летом 2019 года Бобровскому предстоит выдержать приличную конкуренцию на вратарском рынке, поскольку без контрактов могут остаться более десятка приличных голкиперов.

Шансы на то, что Панарина обменяют до начала сезона, кажутся небольшими. Но всё же они выше вероятности обмена Бобровского. «Мундиры» ни в коем случае не продадут своего первого вратаря, поскольку у них нет никого, кто мог бы занять его место. Обозреватель The Athletic Аарон Порцлайн