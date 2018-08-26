Хоккеисту Войнову разрешили выступать в НХЛ

Источник: РИА "Новости"

Войнов выступал за СКА с 2015-го по 2018-й. Ранее он играл в НХЛ в составе «Лос-Анджелеса», став двукратным обладателем Кубка Стэнли.

«Ему [Войнову] уже разрешили играть в НХЛ», — сказал Медведев.

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В ночь на 20 октября 2014 года россиянин был арестован полицией калифорнийского Редондо-Бич после того, как доставил в больницу жену Марту Варламову, у нее были зафиксированы ушибы и синяки, а также порез под глазом. Врачи заподозрили спортсмена в домашнем насилии и вызвали полицию, которая задержала Войнова, позднее его выпустили под залог, одновременно в отношении Войнова было начато расследование, по итогам которого было возбуждено уголовное дело. Хоккеист начал отбывать 90-дневное заключение 7 июля, а 4 сентября досрочно вышел из тюрьмы города Сил-Бич.