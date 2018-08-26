Дэйли: Войнов не может на данный момент играть в НХЛ

Источник: AP 2018

Ранее член совета директоров Континентальной хоккейной лиги, член совета директоров хоккейного клуба СКА Александр Медведев сообщил, что Войнову разрешили выступать в НХЛ.

«На текущий момент игрок сохраняет статус, который не позволяет ему играть в НХЛ», — сказал Дэйли.

Читайте также Хоккеисту Войнову разрешили выступать в НХЛ

Войнов выступал за СКА с 2015 по 2018 год. Ранее он играл в НХЛ в составе «Лос-Анджелеса», став двукратным обладателем Кубка Стэнли.

В ночь на 20 октября 2014 года россиянин был арестован полицией калифорнийского Редондо-Бич после того, как доставил в больницу жену Марту Варламову, у нее были зафиксированы ушибы и синяки, а также порез под глазом. Врачи заподозрили спортсмена в домашнем насилии и вызвали полицию, которая задержала Войнова, позднее его выпустили под залог, одновременно в отношении Войнова было начато расследование, по итогам которого было возбуждено уголовное дело. Хоккеист начал отбывать 90-дневное заключение 7 июля, а 4 сентября досрочно вышел из тюрьмы города Сил-Бич.