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20:39 (мск), источник: ТАСС

Дэйли: Войнов не может на данный момент играть в НХЛ

СОЧИ, 26 августа. /ТАСС/. Российский защитник Вячеслав Войнов в настоящее время не имеет права играть в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом ТАСС по телефону сообщил заместитель комиссара лиги Билл Дэйли.

Источник: AP 2018

Ранее член совета директоров Континентальной хоккейной лиги, член совета директоров хоккейного клуба СКА Александр Медведев сообщил, что Войнову разрешили выступать в НХЛ.

«На текущий момент игрок сохраняет статус, который не позволяет ему играть в НХЛ», — сказал Дэйли.

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Хоккеисту Войнову разрешили выступать в НХЛ

Войнов выступал за СКА с 2015 по 2018 год. Ранее он играл в НХЛ в составе «Лос-Анджелеса», став двукратным обладателем Кубка Стэнли.

В ночь на 20 октября 2014 года россиянин был арестован полицией калифорнийского Редондо-Бич после того, как доставил в больницу жену Марту Варламову, у нее были зафиксированы ушибы и синяки, а также порез под глазом. Врачи заподозрили спортсмена в домашнем насилии и вызвали полицию, которая задержала Войнова, позднее его выпустили под залог, одновременно в отношении Войнова было начато расследование, по итогам которого было возбуждено уголовное дело. Хоккеист начал отбывать 90-дневное заключение 7 июля, а 4 сентября досрочно вышел из тюрьмы города Сил-Бич.

После этого Войнов в соответствии с американскими законами был немедленно взят под стражу иммиграционной и таможенной полицией США, которая добивалась его депортации. 16 сентября 2015 года Войнов объявил о своем намерении добровольно покинуть территорию США и вернуться в Россию. Через несколько дней он был отпущен из-под стражи, а 22 сентября прибыл в Москву. 2 июля 2018 года обвинения с хоккеиста были сняты.

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