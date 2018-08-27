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11:23 (мск), источник: Sport24

Первая тренировка канадской команды после гибели 16 игроков. В город привезли Кубок Стэнли

Хоккей возвращается в Гумбольдт.

Источник: Sport24

О трагедии канадской команды «Гумбольдт Бронкос» знает весь хоккейный мир. 6 апреля этого года автобус, на котором хоккеисты и тренеры клуба ехали на матч полуфинальной серии юниорской лиги Саскачевана, столкнулся с грузовиком. В автокатастрофе погибли 16 человек, включая главного тренера «Гумбольдта» Дэрси Хогана.

В течение нескольких дней после ужасной аварии тысячи людей в Северной Америке отдавали дань памяти погибшим. Канадцы и американцы выставляли у дверей своих домов клюшки, вспоминая юных хоккеистов и их тренера.

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В минувшую пятницу команда «Гумбольдт Бронкос» провела первую тренировку после случившегося несчастья. В этот день в городе был организован день хоккея, который начался со знакового события — нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Чендлер Стивенсон, родившийся в Саскачеване, привез в Гумбольдт Кубок Стэнли. Стивенсон встретился с семьями погибших хоккеистов, после чего доставил серебряную чашу на арену «Бронкос», где теперь есть уголок памяти погибших членов команды.

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В такой ситуации можно только выразить соболезнования. Потерянную жизнь уже не вернуть, но можно протянуть руку помощи. Для этого все сделано.
Чендлер Стивенсон, нападающий ХК «Вашингтон Кэпиталз» (Официальный сайт НХЛ).

Вечером на Elgar Petersen Arena началась первая тренировка «Гумбольдт Бронкос» после жуткой катастрофы. Руководил занятием новый главный тренер Натан Ойстрик — бывший хоккеист нескольких клубов НХЛ, успевший поиграть и в КХЛ, за пражский «Лев».

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Сегодня мы вспоминаем погибших и в то же время думаем о будущем.
Джейми Брокмэн, президент ХК «Гумбольдт Бронкос» (Официальный сайт НХЛ).

В воскресенье игроки, которые находятся на просмотре в «Гумбольдт Бронкос», сыграли двусторонний матч — команда «зеленых» победила команду «золотых» со счетом 3:2.

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Сейчас можно вести речь о том, что наша команда начала двигаться вперед. Но в этой работе мы, безусловно будет уделять много времени, чтобы почтить память прошлогодней команды и людей, которых мы потеряли.
Натан Ойстрик, главный тренер ХК «Гумбольдт Бронкос».

Первый официальный матч нового сезона «Бронкос» проведут 12 сентября. Этот день станет особенным для жителей Гумбольдта — хоккей по-настоящему вернется в город, переживший страшную трагедию.

Артем Гаев

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