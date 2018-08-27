Русского вратаря признали лучшим в сильнейшей лиге мира. Он точно заслужил

Источник: AP 2018

Сергей Бобровский — самый крутой российский вратарь прямо сейчас. Воспитанник новокузнецкого «Металлурга» уже восемь сезонов отыграл в главной хоккейной лиге планеты и такой статус точно заслужил. Лучшее доказательство этому — два приза «Везина Трофи», который вручается лучшему голкиперу регулярного чемпионата НХЛ.

По итогам прошлого сезона Бобровский в число номинантов на «Везину» не попал, хотя выдал очень качественный год. Например, Боб установил два личных рекорда — в 65 матчах выходил на матч в стартовом составе и провел на льду чуть менее 4000 минут. Очень крутые цифры! Но «Везина» в итоге досталась финскому вратарю «Нэшвилла» Пекке Ринне — за крутую регулярку и, от части, по совокупности заслуг.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BkTCJnAFwil/?utm_source=ig_embed" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BkTCJnAFwil/?utm_source=ig_embed" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Thanks to everyone for the kind words! #NHLAwards @predsnhl</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/pekkarinne/?utm_source=ig_embed" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Pekka Rinne</a> (@pekkarinne) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-06-21T18:50:48+00:00">21 Июн 2018 в 11:50 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Признание по итогам сезона 2017/2018 пришло к Бобровскому только в конце августа. Американский кабельный канал NHL Network назвал десятку лучших вратарей прошлого чемпионата, и русский кипер занял в этом рейтинге первое место. Вратарь «Коламбус Блю Джекетс» обошел обладателя Кубка Стэнли Брэйдена Холтби, соотечественника Андрея Василевского и того же Ринне, которого NHL Network отправила на седьмую позицию.

Чем Бобровский заслужил звание лучшего голкипера НХЛ? Три видео из предыдущего сезона, которые все объяснят.

Чудеса растяжки в матче против «Детройта».

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Немного магии в игре с «Монреалем».

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И блок-шот для Александра Овечкина.

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А вот подборка главных спасений Сергей за прошлый гол. Боб — лучший! Даже не сомневайтесь.

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