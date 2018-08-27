Текущие события
Хоккей. НХЛ
24.05
Тампа-Бэй Лайтнинг0
Вашингтон Кэпиталз4
Хоккей. НХЛ
29.05
Вегас Голден Найтс6
Вашингтон Кэпиталз4
Хоккей. НХЛ
31.05
Вегас Голден Найтс2
Вашингтон Кэпиталз3
Хоккей. НХЛ
3.06
Вашингтон Кэпиталз3
Вегас Голден Найтс1
Хоккей. НХЛ
5.06
Вашингтон Кэпиталз6
Вегас Голден Найтс2
Хоккей. НХЛ
8.06
Вегас Голден Найтс3
Вашингтон Кэпиталз4
Все события
Фоторепортажи
6Первая пятерка. С кем сравнялся Семак
10Первая победа Эмери в «Арсенале» и другие события выходных
16:37 (мск), источник: Sport24

Русского вратаря признали лучшим в сильнейшей лиге мира. Он точно заслужил

Бобровский снова сделал всех.

Источник: AP 2018

Сергей Бобровский — самый крутой российский вратарь прямо сейчас. Воспитанник новокузнецкого «Металлурга» уже восемь сезонов отыграл в главной хоккейной лиге планеты и такой статус точно заслужил. Лучшее доказательство этому — два приза «Везина Трофи», который вручается лучшему голкиперу регулярного чемпионата НХЛ.

По итогам прошлого сезона Бобровский в число номинантов на «Везину» не попал, хотя выдал очень качественный год. Например, Боб установил два личных рекорда — в 65 матчах выходил на матч в стартовом составе и провел на льду чуть менее 4000 минут. Очень крутые цифры! Но «Везина» в итоге досталась финскому вратарю «Нэшвилла» Пекке Ринне — за крутую регулярку и, от части, по совокупности заслуг.

Во время загрузки произошла ошибка.

Признание по итогам сезона 2017/2018 пришло к Бобровскому только в конце августа. Американский кабельный канал NHL Network назвал десятку лучших вратарей прошлого чемпионата, и русский кипер занял в этом рейтинге первое место. Вратарь «Коламбус Блю Джекетс» обошел обладателя Кубка Стэнли Брэйдена Холтби, соотечественника Андрея Василевского и того же Ринне, которого NHL Network отправила на седьмую позицию.

Во время загрузки произошла ошибка.

Чем Бобровский заслужил звание лучшего голкипера НХЛ? Три видео из предыдущего сезона, которые все объяснят.

Чудеса растяжки в матче против «Детройта».

Во время загрузки произошла ошибка.

Немного магии в игре с «Монреалем».

Во время загрузки произошла ошибка.

И блок-шот для Александра Овечкина.

Во время загрузки произошла ошибка.

А вот подборка главных спасений Сергей за прошлый гол. Боб — лучший! Даже не сомневайтесь.

Во время загрузки произошла ошибка.

Артем Гаев

Коламбус Блю Джэкетс
НовостиМатчиСоставСтатистика
НХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
 Жена игрока сборной России по хоккею отдыхает в Монако
7 игроков «Зенита», которые не нужны Семаку
Пять вещей, которые удивили в первом списке Черчесова после ЧМ
«Ничего не оставлю»: фигуристка порвала с наследием Тутберидзе
УЕФА дисквалифицировал Луиса Адриано на три матча
Черчесов: Смолова не дергаем, Акинфеев едет на обследование
«Крылья Советов» играют с «Енисеем» в РПЛ (онлайн-трансляция)
В сборной Германии произошел раскол на расовой почве во время ЧМ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь