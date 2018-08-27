Русского вратаря признали лучшим в сильнейшей лиге мира. Он точно заслужил
Бобровский снова сделал всех.
Бобровский снова сделал всех.
Сергей Бобровский — самый крутой российский вратарь прямо сейчас. Воспитанник новокузнецкого «Металлурга» уже восемь сезонов отыграл в главной хоккейной лиге планеты и такой статус точно заслужил. Лучшее доказательство этому — два приза «Везина Трофи», который вручается лучшему голкиперу регулярного чемпионата НХЛ.
По итогам прошлого сезона Бобровский в число номинантов на «Везину» не попал, хотя выдал очень качественный год. Например, Боб установил два личных рекорда — в 65 матчах выходил на матч в стартовом составе и провел на льду чуть менее 4000 минут. Очень крутые цифры! Но «Везина» в итоге досталась финскому вратарю «Нэшвилла» Пекке Ринне — за крутую регулярку и, от части, по совокупности заслуг.
Признание по итогам сезона 2017/2018 пришло к Бобровскому только в конце августа. Американский кабельный канал NHL Network назвал десятку лучших вратарей прошлого чемпионата, и русский кипер занял в этом рейтинге первое место. Вратарь «Коламбус Блю Джекетс» обошел обладателя Кубка Стэнли Брэйдена Холтби, соотечественника Андрея Василевского и того же Ринне, которого NHL Network отправила на седьмую позицию.
Чем Бобровский заслужил звание лучшего голкипера НХЛ? Три видео из предыдущего сезона, которые все объяснят.
Чудеса растяжки в матче против «Детройта».
Немного магии в игре с «Монреалем».
И
А вот подборка главных спасений Сергей за прошлый гол. Боб — лучший! Даже не сомневайтесь.
Артем Гаев