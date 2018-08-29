Почему молодые таланты бегут в США и Канаду. Самая большая проблема российского хоккея

Источник: AP 2018

Пару недель назад Наиль Якупов сделал довольно жесткое заявление по поводу НХЛ, признавшись, что в Америке к русским хоккеистам предвзятое отношение. Несмотря на это, каждый год десятки российских игроков уезжают за океан, порой даже на худшие условия.

Возьмем статистику по элитным канадским юниорским лигам (CHL и USHL). В сезоне 2007/08 — там играло 10 русских, в сезоне 2009/10 —20, в 2011/12 — 30, в 2016/17 — 60, в 2017/18 — 63! Почему же российская молодежь бежит из родной страны, где вкладывают миллионы в развитие детского и профессионального спорта?

История Абрамова

Виталий Абрамов уехал из родного Челябинска, когда ему было 17. Последние три сезона он провел в QMJHL (лиге Квебека), два последних года подряд набирая в регулярном чемпионате по 104 очка. В 2016 году «Коламбус» выбрал миниатюрного форварда в третьем раунде, но пока Виталий так и не дебютировал в НХЛ. Несколько раз «Трактор» звал его вернуться, однако 20-летний нападающий отказывался.

— В плане развития хоккеиста в лиге Квебека лучше, чем в КХЛ. Я привык к североамериканскому стилю игры, тут больше хитов, выше скорости, да и площадка поменьше, это дает возможность больше бросать, — рассказывал Абрамов в интервью «Чемпионату».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BdiXW6TD612/?utm_source=ig_embed" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BdiXW6TD612/?utm_source=ig_embed" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Спасибо всем за поддержку?? Все закончилось слишком рано. What a great experience it was ??</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/11abramov/?utm_source=ig_embed" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Vitaliy Abramov</a> (@11abramov) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-01-04T18:04:57+00:00">4 Янв 2018 в 10:04 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

В мае этого года хоккеисту сделали операцию на запястье, из-за которой он пропустит тренировочный лагерь новичков. Но ко взрослому кэмпу нападающий будет готов. Наверняка молодому игроку дадут шанс в НХЛ, но большую часть сезона он проведет в АХЛ. И это Виталия ничуть не смущает. По крайне мере, в Россию он возвращаться не собирается.

Сколько стоит уехать

В России, само собой, существуют скаутинговые организации, помогающие молодым хоккеистам устроиться в клубах в США, Канады и Европы. Если юный спортсмен намерен ехать за рубеж только играть, то устройство в команду с подготовкой всех документов для выступления в США и Канаде обойдется родителям в 1500 евро.

Компания также может подобрать хоккеисту школу/колледж/университет, которые могут частично или полностью финансировать его расходы на время обучения. Размер финансовой помощи от учебного заведения зависит от уровня спортивной подготовки игрока, его физических данных, возраста, академической успеваемости. Такая услуга от скаутов будет стоить 3500 евро.

При этом, стоимость получения образования в американской школе варьируется от 25 до 70 тысяч долларов. Существуют стипендии. Однако их дети 14−15 лет могут получить только в исключительных случаях. Нужно быть суперодаренным спортсменом с невероятными перспективами.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BjRyh7wn9tw/?utm_source=ig_embed" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:34.35185185185185% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BjRyh7wn9tw/?utm_source=ig_embed" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">I am grateful to my teammates and coaches for helping me to win this award. Most importantly wanna say big thank you to my family</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/andrei_svechnikov_14/?utm_source=ig_embed" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Andrei Svechnikov</a> (@andrei_svechnikov_14) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-05-27T10:43:40+00:00">27 Май 2018 в 3:43 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Помимо скаутских компаний переходами хоккеистов занимаются агенты, которые в некоторых случаях берут расходы клиентов на себя. Впоследствии игрок, получив уже взрослый контракт, эти деньги. Третий вариант — все финансовые вопросы берет на себе клуб, который хочет видеть у себя в расположении конкретного игрока.

Где играют россияне

Российские юниоры в основном уезжают в USHL (Американскую юниорскую лигу) и CHL (Канадская юниорская лига), которая состоит из трех отдельных лиг — QMJHL (Лиги Квебека), OHL (Лиги Онтарио) и WHL (Западной лиги).

Хоккейный агент Марк Гандлер, много работающий на юниорском рынке (среди его клиентов есть второй номер драфта-2018 Андрей Свечников), рассказал о североамериканских лигах.

— CHL — это профессиональная лига для молодых хоккеистов. Клуб платит игроку определенную сумму, в зависимости от договора, но не выше предельно допустимой по регламенту. Команда также предоставляет хоккеисту жилье, питание, спортивный инвентарь, тренировки, приобретает билеты на самолет родителям, которые хотят навестить детей.

Американская лига USHL не такая коммерческая, как CHL. В Канаде многие команды зарабатывают деньги и даже большие. В США некоторые клубы зарабатывают, но многие либо уходят в ноль, либо в убыток. Там вообще нет стипендий игрокам.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BDQTPpenH5f/?utm_source=ig_embed" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:33.33333333333333% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BDQTPpenH5f/?utm_source=ig_embed" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Guess who's in town? ? My loves ?? #mama#papa#son#family ?‍?‍?‍? / брат только тебя не хватает ? @andreu_svechnikov_14</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/evgeny_svechnikov37/?utm_source=ig_embed" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Evgeny Svechnikov</a> (@evgeny_svechnikov37) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2016-03-22T12:06:26+00:00">22 Мар 2016 в 5:06 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

В этом году в команду QMJHL «Викториявилль» перебрались Егор Сердюк из «Омских ястребов» и Михаил Абрамов из «Красной армии». Еще один армеец Даниил Гущин, единственный полевой игрок 2002 года в составе сборной России на Мемориале Глинки-Гретцки, перебирается в «Маскегон» в USHL, где ранее выступал Андрей Свечников. Продолжит карьеру в Канаде и сын известного в прошлом защитника Александра Гуськова, Матвей. Есть вероятность, что сын председателя правления ФХР Аркадия Ротенберга Павел в следующем сезоне тоже будет играть в Северной Америке. Артемий Князев, Ярослав Лихачев и Олег Зайцев из все той же юниорской сборной тоже покинули Россию.

Все бегут из ЦСКА

Сейчас комплектование юниорских команд в Северной Америкееще не завершилось, но, возможно, россиян будет меньше, чем в прошлом году. Например, на драфте CHL было выбрано лишь 14 русских хоккеистов. В 2017 году задрафтовали 19 человек, в 2016-м — 24, в 2015-м — 21.

— На драфте CHL выбирают, как правило, тех, кто хочет уехать за океан, — объясняет Гандлер. — В этом году получилось, что выбрали меньше россиян. Не знаю, почему так, но проблемы в этом не вижу. Сейчас речь идет в основном о ребятах 2001 года рождения. У меня сложилось впечатление, что в этом году много ребят захотело остаться в России. Но вы же понимаете, что все индивидуально. Все зависит от клуба, от сборной.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BjInIb0A9Bl/?utm_source=ig_embed" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BjInIb0A9Bl/?utm_source=ig_embed" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">В подмосковной Барвихе прошла торжественная церемония закрытия сезона Континентальной хоккейной лиги. На вечере были подведены итоги сезона, а также вручены традиционные награды, которые не обошли и армейцев. . ЦСКА был награжден Кубком Западной конференции. Награду из рук давнего армейского болельщика, члена Наблюдательного совета ПХК ЦСКА и руководителя Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина получил президент клуба Игорь Есмантович. . А в символическую сборную сезона, став обладателем «Золотого шлема», вошел защитник армейцев Богдан Киселевич.</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/hccska/?utm_source=ig_embed" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Хоккейный клуб ЦСКА Москва</a> (@hccska) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-05-23T21:10:54+00:00">23 Май 2018 в 2:10 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Выводы о том, что в России стало меньше молодых хоккеистов, готовых уехать за океан, делать рано. А вот заметить, откуда в большинстве случаев бегут хоккеисты, можно. Речь, конечно же, о ЦСКА. Из системы московских армейцев каждый год уезжают игроки. Ребята отчетливо понимают, что развиваться в клубе не смогут. О чем может быть разговор, если в основе у ЦСКА за 30 человек. Молодежь фактически лишена шанса пробиться наверх. А в другие команды КХЛ юных игроков почти не отпускают.

Топ-клубы КХЛ забирают лучших

Несколько лет назад так же повально все уезжали из «Ак Барса». Лазарев, братья Свечниковы, Валиев, Протапович, Фазлеев. Но в Казани выстроили качественную систему подготовки хоккеистов через вертикаль школа — МХЛ — ВХЛ — КХЛ. При этом, она тоже не идеальна, потому что лишь единицы пробиваются в основную команду. Через всю систему «Ак Барса» в свое время прошли до главной команды Архипов, Мусин, Абросимов, сейчас у Билялетдинова заиграет Кара.

Пока массового отъезда хоккеистов не наблюдается в СКА — еще одном топ-клубе КХЛ. Вся вертикаль в Петербурге заработала относительно недавно. Но армейцы уже собирают хоккеистов со всех регионов (Марченко, Морозов, Галенюк из «Югры», Подколзин из «Витязя»), как давно делает «Ак Барс».

Явным плюс, из-за которого парни выбирают систему СКА, а потом, скорее всего, захотят остаться в ней, — условия. Они просто потрясающие. В «Хоккейном городе» каждый хоккеист почувствует себя, как маленькая девочка в магазине Барби. Там есть все: от комфортабельной гостиницы до современных приборов для постановки броска. Для юного игрока — идеальное место для развития. Беда только в том, что после МХЛ и ВХЛ ребятам некуда податься. В основу пробиться практически невозможно. Неслучайно Иван Морозов, перешедший из системы «Югры», хотел в этом сезоне уехать в Северную Америку. Правда, в итоге пока остался в Петербурге.

Почему уезжают из России

Причина отъезда хоккеистов в отсутствии нормальных условий в абсолютном большинстве российских клубов. Лишь несколько хоккейных школ в стране могут похвастаться современными катками и базами. Такие школы могут позволить себе содержать лишь очень богатые клубы — те же СКА, ЦСКА, «Ак Барс». Они заманивают из регионов самую перспективную молодежь, которая в будущем не может пробиться в основу из-за высочайшей конкуренции. Будь при каждом клубе КХЛ такие современные школы, проблем бы стало меньше. Конечно, есть еще знаменитые школы «Трактора» и «Металлурга», воспитавшие огромное количество звезд. Там хоккеистам чуть проще дорасти до главной команды.

Ситуацию мог бы спасти драфт, который отменили несколько лет назад. Эта система, при ее грамотном реформировании, помогла бы равномерно распределить молодежь между командами лиги. И конкуренция бы поднялась в КХЛ, и десятки молодых талантов страна бы не теряла.

Кто вернулся

Но несмотря на все трудности российской жизни, юниоры иногда возвращаются домой из Северной Америки. Дмитрий Зайцев — в «Металлург», Никита Коростелев — в ЦСКА, Марк Рубинчик — в «Салават Юлаев». Почему?

Об этом довольно емко рассказал защитник системы СКА Николай Кныжов, также поигравший за океаном.

— Чтобы играть в США или Канаде, нужно быть наголову сильнее местных ребят. Им бессмысленно брать иностранцев, которые такого же уровня, как американские и канадские игроки. У нас в команде было трое защитников 1998 года рождения, двое сидели, а один играл. Я мог провести один матч, а потом два сидеть. В конце сезона начали отдавать предпочтение канадцам. («Чемпионат»).

Примерно об этом и говорил Наиль Якупов. Но рассуждать о том, какой путь единственно правильный, глупо. Кому-то действительно стоит перетерпеть все трудности в Америке. Пример Радулова, Кучерова и Сергачева наглядно показывает, что за океаном можно вырасти в звезду. Другим же полезнее развиваться в родных стенах, и здесь примеров много. Но, как показывает нынешний год, молодежь вроде бы начала понимать, что CHL не намазана медом. И ничего не обещает в плане перспектив, если только ты — не потенциальная суперзвезда.

Но и развитие в России не всегда идет гладко. Система подготовки строится по-другому, здесь не будет доступа ко льду 24 часа в сутки, полных трибун на матчах молодежки. Это в Канаде можно думать только о хоккее и играть. Кому-то для прогресса это нужнее всего.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BbKyUkWHHRN/?utm_source=ig_embed" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BbKyUkWHHRN/?utm_source=ig_embed" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Nikita Kucherov (@nikitakucherov86)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-11-06T21:16:00+00:00">6 Ноя 2017 в 1:16 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.