Почему молодые таланты бегут в США и Канаду. Самая большая проблема российского хоккея
Но некоторые возвращаются.
Но некоторые возвращаются.
Пару недель назад Наиль Якупов сделал довольно жесткое заявление по поводу НХЛ, признавшись, что в Америке к русским хоккеистам предвзятое отношение. Несмотря на это, каждый год десятки российских игроков уезжают за океан, порой даже на худшие условия.
Возьмем статистику по элитным канадским юниорским лигам (CHL и USHL). В сезоне 2007/08 — там играло 10 русских, в сезоне 2009/10 —20, в 2011/12 — 30, в 2016/17 — 60, в 2017/18 — 63! Почему же российская молодежь бежит из родной страны, где вкладывают миллионы в развитие детского и профессионального спорта?
Виталий Абрамов уехал из родного Челябинска, когда ему было 17. Последние три сезона он провел в QMJHL (лиге Квебека), два последних года подряд набирая в регулярном чемпионате по 104 очка. В 2016 году «Коламбус» выбрал миниатюрного форварда в третьем раунде, но пока Виталий так и не дебютировал в НХЛ. Несколько раз «Трактор» звал его вернуться, однако 20-летний нападающий отказывался.
— В плане развития хоккеиста в лиге Квебека лучше, чем в КХЛ. Я привык к североамериканскому стилю игры, тут больше хитов, выше скорости, да и площадка поменьше, это дает возможность больше бросать, — рассказывал Абрамов в интервью «Чемпионату».
В мае этого года хоккеисту сделали операцию на запястье,
В России, само собой, существуют скаутинговые организации, помогающие молодым хоккеистам устроиться в клубах в США, Канады и Европы. Если юный спортсмен намерен ехать за рубеж только играть, то устройство в команду с подготовкой всех документов для выступления в США и Канаде обойдется родителям в 1500 евро.
Компания также может подобрать хоккеисту школу/колледж/университет, которые могут частично или полностью финансировать его расходы на время обучения. Размер финансовой помощи от учебного заведения зависит от уровня спортивной подготовки игрока, его физических данных, возраста, академической успеваемости. Такая услуга от скаутов будет стоить 3500 евро.
При этом, стоимость получения образования в американской школе варьируется от 25 до 70 тысяч долларов. Существуют стипендии. Однако их дети 14−15 лет могут получить только в исключительных случаях. Нужно быть суперодаренным спортсменом с невероятными перспективами.
Помимо скаутских компаний переходами хоккеистов занимаются агенты, которые в некоторых случаях берут расходы клиентов на себя. Впоследствии игрок, получив уже взрослый контракт, эти деньги. Третий вариант — все финансовые вопросы берет на себе клуб, который хочет видеть у себя в расположении конкретного игрока.
Российские юниоры в основном уезжают в USHL (Американскую юниорскую лигу) и CHL (Канадская юниорская лига), которая состоит из трех отдельных лиг — QMJHL (Лиги Квебека), OHL (Лиги Онтарио) и WHL (Западной лиги).
Хоккейный агент Марк Гандлер, много работающий на юниорском рынке (среди его клиентов есть второй номер драфта-2018 Андрей Свечников), рассказал о североамериканских лигах.
— CHL — это профессиональная лига для молодых хоккеистов. Клуб платит игроку определенную сумму, в зависимости от договора, но не выше предельно допустимой по регламенту. Команда также предоставляет хоккеисту жилье, питание, спортивный инвентарь, тренировки, приобретает билеты на самолет родителям, которые хотят навестить детей.
Американская лига USHL не такая коммерческая, как CHL. В Канаде многие команды зарабатывают деньги и даже большие. В США некоторые клубы зарабатывают, но многие либо уходят в ноль, либо в убыток. Там вообще нет стипендий игрокам.
В этом году в команду QMJHL «Викториявилль» перебрались Егор Сердюк из «Омских ястребов» и Михаил Абрамов из «Красной армии». Еще один армеец Даниил Гущин, единственный полевой игрок 2002 года в составе сборной России на Мемориале
Сейчас комплектование юниорских команд в Северной Америкееще не завершилось, но, возможно, россиян будет меньше, чем в прошлом году. Например, на драфте CHL было выбрано лишь 14 русских хоккеистов. В 2017 году задрафтовали 19 человек, в 2016-м — 24, в 2015-м — 21.
— На драфте CHL выбирают, как правило, тех, кто хочет уехать за океан, — объясняет Гандлер. — В этом году получилось, что выбрали меньше россиян. Не знаю, почему так, но проблемы в этом не вижу. Сейчас речь идет в основном о ребятах 2001 года рождения. У меня сложилось впечатление, что в этом году много ребят захотело остаться в России. Но вы же понимаете, что все индивидуально. Все зависит от клуба, от сборной.
Выводы о том, что в России стало меньше молодых хоккеистов, готовых уехать за океан, делать рано. А вот заметить, откуда в большинстве случаев бегут хоккеисты, можно. Речь, конечно же, о ЦСКА. Из системы московских армейцев каждый год уезжают игроки. Ребята отчетливо понимают, что развиваться в клубе не смогут. О чем может быть разговор, если в основе у ЦСКА за 30 человек. Молодежь фактически лишена шанса пробиться наверх. А в другие команды КХЛ юных игроков почти не отпускают.
Несколько лет назад так же повально все уезжали из «Ак Барса». Лазарев, братья Свечниковы, Валиев, Протапович, Фазлеев. Но в Казани выстроили качественную систему подготовки хоккеистов через вертикаль школа — МХЛ — ВХЛ — КХЛ. При этом, она тоже не идеальна, потому что лишь единицы пробиваются в основную команду. Через всю систему «Ак Барса» в свое время прошли до главной команды Архипов, Мусин, Абросимов, сейчас у Билялетдинова заиграет Кара.
Пока массового отъезда хоккеистов не наблюдается в СКА — еще одном
Явным плюс,
Причина отъезда хоккеистов в отсутствии нормальных условий в абсолютном большинстве российских клубов. Лишь несколько хоккейных школ в стране могут похвастаться современными катками и базами. Такие школы могут позволить себе содержать лишь очень богатые клубы — те же СКА, ЦСКА, «Ак Барс». Они заманивают из регионов самую перспективную молодежь, которая в будущем не может пробиться в основу
Ситуацию мог бы спасти драфт, который отменили несколько лет назад. Эта система, при ее грамотном реформировании, помогла бы равномерно распределить молодежь между командами лиги. И конкуренция бы поднялась в КХЛ, и десятки молодых талантов страна бы не теряла.
Но несмотря на все трудности российской жизни, юниоры иногда возвращаются домой из Северной Америки. Дмитрий Зайцев — в «Металлург», Никита Коростелев — в ЦСКА, Марк Рубинчик — в «Салават Юлаев». Почему?
Об этом довольно емко рассказал защитник системы СКА Николай Кныжов, также поигравший за океаном.
— Чтобы играть в США или Канаде, нужно быть наголову сильнее местных ребят. Им бессмысленно брать иностранцев, которые такого же уровня, как американские и канадские игроки. У нас в команде было трое защитников 1998 года рождения, двое сидели, а один играл. Я мог провести один матч, а потом два сидеть. В конце сезона начали отдавать предпочтение канадцам. («Чемпионат»).
Примерно об этом и говорил Наиль Якупов. Но рассуждать о том, какой путь единственно правильный, глупо.
Но и развитие в России не всегда идет гладко. Система подготовки строится
Дарья Тубольцева